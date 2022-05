শিৱসাগৰ,১৭ মে': আহোম স্বৰ্গদেউ সকলে নিৰ্মাণ কৰোৱা বহু পথৰ অৱস্থা দেখিলে এতিয়া চকু কঁপালত উঠে সচেতন মহলৰ । আহোম যুগতে নিৰ্মাণ কৰা এটি পথ দুৱৰণী আলি । কিন্তু এই দুৱৰণী আলিৰ এতিয়া জৰাজীৰ্ণ ৰূপ । বৃহত্তৰ আমগুৰি মেটেকাবাসী ৰাইজৰ যাতায়তৰ বাবে একমাত্ৰ পথ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে এই ঐতিহাসিক দুৱৰণী আলি ।

কিন্তু, গাঁওখনৰ মাজ অংশত পথটোৰ প্ৰায় এশ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য সম্পুৰ্ণৰূপে ধংস প্ৰাপ্ত হৈছে ৷ যাৰ বাবে শেহতীয়াহৈ হৈ অহা বৰষুণত উক্ত বিধস্ত অংশটোত পানী জমা হৈ এক অৱৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ বৰ্তমান পৰিস্থিতি ইমানেই জটিল হৈ পৰিছে যে পথৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড এশ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পুখুৰী সদৃৰ্শ অংশটো সাধাৰণ পথাচাৰীৰ পক্ষে অতিক্ৰম কৰাটো একেবাৰে অসম্ভৱ ৷

দুৱৰণী আলিৰ দুৰাৱস্থা: পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ

এই অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ স্থানীয় ৰাইজ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ(Protest in Sivasagar due to bad condition of roads) । পথ অৱৰোধেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শতাধিক ৰাইজে । স্থানীয় বিধায়কৰ মূর্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল কৰি তোলে মেটেকা আমগুৰি গাঁৱৰ পৰিৱেশ । ৰাইজে স্থানীয় ঐতিহাসিক দুৱৰণী আলি পথৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি বিধায়ক অখিল গগৈক তীব্র ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।

পথটোৰ তৎকালে মেৰামতি কৰাৰ দাবীত মঙলবাৰে বিয়লি স্থানীয় ৰাইজে পথ অৱৰোধ কাৰ্য্যসূচী গ্ৰহণ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ যদি অতিশীঘ্ৰে এই পথচোৱা মেৰামতি কৰা নহয় তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত তীব্ৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ হুংকাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ ।

