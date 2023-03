চৰকাৰী অভিলাসী আঁচনিৰ পৰা আজিও বঞ্চিত এখন গাঁৱৰ ৰাইজ

আমগুৰি,৩ মাৰ্চ: ৰাজ্যৰ চৌদিশে উন্নয়নৰ জোৱাৰ । উন্নয়নৰ অভিলাসী আঁচনিৰ জয়ঢোল বজাই সৰ্বত্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিজ্ঞাপন । এনে সময়তে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলে উন্নয়নৰ এখনো অভিলাসী আঁচনিয়ে আজিলৈকে ঢুকি নাপালে । জল জীৱন মিছন, অনাময় আঁচনি, যাতায়াত, বিদ্যুৎ ব্যৱস্থাকে ধৰি সৰ্বদিশতে উপেক্ষিত হৈ আছে কলবস্তি অঞ্চলৰ জনতা(People deprived of government schemes) ।

যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালক জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ(Jal Jeevan Mission) অধীনত বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰাতো প্ৰয়োজন, তেনে সময়তে আমগুৰি সমষ্টিৰ বৰুৱাআলি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলবস্তিৰ পৰিয়ালসমূহে বৰছিলা নদীৰ লেতেৰা পানী বালিৰ দ্বাৰা পৰিশোধন কৰি পান কৰিবলগীয়া হৈছে (People deprived of government ambitious schemes in Amguri) । খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰা গাঁওবাসীৰ বাবে কেৱল দুটা টিউবেল আছে যদিও অত্যাধিক আইৰণ থকাত অঞ্চলবাসীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে(Lack of pure drinking water in Amguri) ।

ইফালে আকৌ বৰছিলা নদীৰ ওপৰেৰে গাঁওবাসী যাতায়াত অব্যাহত ৰখা বাঁহৰ ভঙা দলংখন বাৰিষা হ'লেই উটুৱাই লৈ যায় । ফলত দুৰ্বিসহ হৈ পৰে যাতায়াত ব্যৱস্থা । তাৰোপৰি গাঁওখনলৈ অহা একমাত্ৰ পথটোৰ দুৰৱস্থা তথা ভঙা কালভাৰ্টৰ বাবে বহু সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে(Dangerous journey with a bamboo bridge in Amguri) । ফাইবাৰৰ অস্বাস্থ্যসন্মত লেটিনৰ ব্যৱহাৰ, পি এম ৱাই গৃহৰ পৰা বঞ্চিত, বিদ্যুতৰ লুকাভাকু আদি সৰ্বদিশতে উপেক্ষিত অঞ্চলটোৰ ৪০ টাকৈ পৰিয়ালে অতি অস্বাস্থ্যসন্মতভাৱে জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে ।

আমগুৰি সমষ্টিৰ বৰুৱাআলি গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কলবস্তিৰ এই পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰতি পঞ্চায়তেও উন্নয়নৰ বাবে কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই । বৰছিলা নদীৰ লেতেৰা পানী বালিৰে পৰিশোধন কৰি সেৱন কৰিবলগীয়া হোৱা, ভঙা-ছিগা ফাইবাৰৰ শৌচালয় অস্বাস্থ্যসন্মতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা, বস্তিলৈ যোৱা একমাত্ৰ পথটো যাতায়াতৰ উপযোগী নোহোৱাৰ পিছতো পঞ্চায়তখনে কোনো ব্যৱস্থা নকৰা কাৰ্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।

দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া গাঁওবাসীয়ে আজিও চৰকাৰী উন্নয়নৰ আঁচনি ঢুকি নাপালে । ফলত উন্নয়নৰ জয়ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনৰ উন্নয়ন কলবস্তি গাঁওখনত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে । এনে পৰিপেক্ষিতত স্থানীয় লোকসকলে শাসনাধিষ্ঠিত চৰকাৰখনক কলবস্তিৰ জনসাধাৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

