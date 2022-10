আমগুৰি, ১৫ অক্টোবৰ : অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ এটা দলে আমগুৰি সমষ্টিৰ বিভিন্ন বিভাগৰ উন্নয়নমূলক কাম-কাজসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি বিভাগীয় কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু দায়িত্বশীল বিষয়াক জবাবদিহি কৰে (PAC investigated development works in Amguri) । উক্ত পৰিদৰ্শনকালত সাংবাদিকৰ কেমেৰাৰ সন্মুখতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰু দায়িত্বশীল বিষয়াক জবাবদিহি কৰে (poor works of PWD in Amguri) ।

উক্ত পৰিদৰ্শনৰ সময়ত বৰবাম চাহ বাগিচা ফেক্টৰী লাইন সংযোগী পথ অতি নিম্নমানৰ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰি বিভাগীয় অভিযন্তাক জবাবদিহি কৰে । হালোৱাটিঙৰ চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শনৰ সময়তে নিৰ্মীয়মাণ গৃহৰ বিভিন্ন অংশত ফাঁট মেলা, পকী অংশত পানী পৰাকে ধৰি বিভিন্ন বিসংগতি ধৰা পেলায় । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ছিগনেচাৰ আঁচনিৰ (CM signature project) অধীনত আমগুৰি সমষ্টিৰ নিৰ্মীয়মাণ ষ্টেডিয়ামৰ কাম অতি নিম্নমানৰ হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে । পৰিদৰ্শনৰ সময়তে গেলাৰীৰ টাইলছ এৰাই যোৱাকে ধৰি বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে কাম কৰাত বিভাগীয় অভিযন্তাক জবাবদিহি কৰে ।

উল্লেখ্য, আমগুৰিত বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ (Public Accounts Committee of Assam Assembly) পৰিদৰ্শনৰ সময়ত উন্নয়নমূলক কামত ঠিকাদাৰৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়ম পোহৰলৈ অহা কাৰ্যই তাৎপৰ্য বহন কৰিছে । অৱশ্যে বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ এনে পৰিদৰ্শনৰ পিছত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতাৰ শ্লোগান আওৰোৱা বিজেপি চৰকাৰে এইসকল ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব ।

উল্লেখ্য, অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (PAC review meeting in Golaghat) বুধবাৰে গোলাঘাটৰ আৱৰ্ত ভৱনৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত হয় । জিলাখনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগসমূহৰ পৰ্যালোচনা সভাত মিলিত হয় অসম বিধানসভাৰ ৰাজহুৱা হিচাপৰক্ষী সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকল । সভাত সমিতিখনে বিভাগসমূহৰ অধীনত জিলাখনত ৰূপায়ণ হৈ থকা আচঁনিসমূহৰ কাম-কাজ আৰু অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় ।

বুধবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূৰ্যচীৰে গোলাঘাট জিলাত উপস্থিত হোৱা এই সমিতিখনে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী, জলসম্পদ আদি কেইবাটাও বিভাগৰ দ্বাৰা ৰূপায়ণ হৈ থকা কেইবাখনো আচঁনি পৰিদৰ্শন কৰে (Public Accounts Committee at Golaghat) । সভাত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ আৰু DRDO আৰু জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ কাম-কাজত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে দলটোৱে । জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ (PMAY) ঘৰৰ মূধচত বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰে দলটোৱে (PMAY scam in Golaghat)।

