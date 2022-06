নাজিৰা, ২০জুন: শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক অঘটন । নাজিৰাৰ বালিঘাটত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Accident at Nazira) ৷ জানিব পৰা মতে, শিমলুগুৰিৰ দিশে গৈ থকা এখন টাটা এচি বাহনক বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰ বেগী হুণ্ডা এচেন্ট বাহনে খুন্দা মাৰে । দুয়োখন বাহনৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এজন যাত্ৰী গুৰুতৰ ভাৱে আহত হয় (Man seriously injured in a road accident in Nazira) ।

দুৰ্ঘটনাটোত AS 04E 3353 নম্বৰৰ হুণ্ডা বাহনখনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ AS 04 BC 5076 নম্বৰৰ টাটা এচিখনৰো ক্ষতিসাধন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

উল্লেখ্য় যে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত একাংশ স্থানীয় লোক উপস্থিত হোৱাৰ লগতে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে (Police admitted injured person at Nazira) ৷

ইফালে ঘটনাস্থলীৰ পৰা শিমলুগুৰি আৰক্ষীয়ে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহন দুখন উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে ।

