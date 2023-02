শিৱদৌলতশিৱদৌলত অনুষ্ঠিত শিৱৰাত্ৰী উৎসৱৰ আজি তৃতীয় দিন

শিৱসাগৰ, 19 ফেব্ৰুৱাৰী: ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি (Maha Shivratri Mahotsav celebrated in Assam ) ৷ বিভিন্ন মঠ-মন্দিৰৰ সমান্তৰালকৈ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বিগত বৰ্ষৰ দৰেই এইবাৰো মহা আড়ম্বৰেৰে পালন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি (Mahasivratri 2023 celebrated in Sivasagar) ৷ মুঠতে মহাশিৱৰাত্ৰিক লৈ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ বাকৰিত সৃষ্টি হৈছে উদুলি মুদুলি পৰিৱেশৰ ৷

আহোম স্বৰ্গদেউ শিৱ সিংহৰ পত্নী বৰৰাণী দ্ৰৌপদীৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা এই শিৱদৌলত প্ৰতিষ্ঠা দিনৰে পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে শিৱৰ পূজা আৰু আৰাধনাৰ এই উৎসৱ । শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত অনুষ্ঠিত এই বৰ্ষৰ শ্ৰী শ্ৰী মহা শিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলাখনৰ আজি তৃতীয়টো দিন । পূজাভাগ 17 ফেব্ৰুৱাৰীত উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷ ইয়াৰ পিচতে শিৱদৌলত দেখা গৈছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ ব্যাপক ভিৰ (Maha Shivratri 2023) ।

শনিবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা পূজা লগ্নৰ আজি বিয়লি 3 বজাত অন্ত পৰে । পুৱতি নিশা মুখ্য পূজাৰীয়ে পূজাৰ বিধান সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাচত পুৱাৰে পৰা ভক্ত সকলৰ বাবে দৌলৰ দ্বাৰ মুকলি কৰি দিয়া হয় । ইয়াৰ পিচতে বাবাৰ চৰণত সেৱা আগবঢ়াবলৈ ভক্তৰ দিঘলীয়া ভিৰ পৰিলক্ষিত হয় । প্ৰখৰ ৰ’দকো নেওচি ভক্তসকলে কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া শাৰী পাতি বাবাৰ চৰণত গাখীৰ, ফল-মূল, ফুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য আগবঢ়াই (Historic Siva Dol in Sivasagar) ৷

লগতে পঢ়ক: Maha shivratri 2023: মহা শিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে লোকে লোকাৰণ্য পামহিৰ ভীমাশংকৰ মন্দিৰ

লক্ষাধিকৰো অধিকে লোকে শিৱদৌলত পূজা কৰাৰ লগতে মেলাখনতো ব্যাপক ভিৰ পৰলক্ষিত হয় (Huge crowd of devotees at Siva Dol) ৷ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ব্যৱসায়ীসকলে অংশ লোৱা মেলাখনত এইবাৰ প্ৰায় ৬০০ অস্থায়ী দোকান স্থাপন কৰাৰ লগতে হাজাৰৰো অধিক পদপথৰ দোকান পতা হৈছে (Maha Shivratri celebrated in Historic Siva Dol) ।

শিৱ দৌলত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা শিৱৰাত্ৰী পূজা আৰু মেলাত প্ৰায় দহ লাখ লোকৰ সমাগম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এইবাৰৰ শিৱৰাত্ৰি উৎসৱত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ লগতে ৰাছিয়া, চিৰিয়া আৰু ইউৰোপৰ বিভিন্ন দেশী বিদেশীয়ে অংশ লোৱা দেখা যায় (Shivaratri 2023 celebrated in Sivasagar Sivadol) ৷

লগতে পঢ়ক: Shivaratri 2023: শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ বাকৰিত ভক্তৰ সমাগম