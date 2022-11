শিৱসাগৰ,১২ নৱেম্বৰ : স্থানীয় শিল্পীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । শিৱসাগৰ নগৰৰ বৰপুখুৰী পাৰত থলুৱা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে এটি বিক্ৰী কেন্দ্ৰ (Local goods outlet opened)। শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিক্ৰম আদিত্য যাদৱে মুকলি কৰে এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰ (Sivasagar DC inaugurates new outlets)।

বৰপুখুৰীৰ পশ্চিম পাৰত মুকলি কৰা এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ বিপণী দুখনত জিলাখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ শিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত স্থাপন কৰা এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলক উপকৃত কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক বজাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিশেষ ভূমিকা ল'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰে শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিক্ৰম আদিত্য যাদৱে (New outlets open to help local artist of Sivasagar)। ইয়াৰ উপৰিও শিৱসাগৰ জিলালৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলে এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ ফলত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষেত্ৰতো এক বিশেষ ভূমিকা ল'ব পাৰিব ।

শিৱসাগৰত থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত সামগ্ৰীৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি

বিক্ৰী কেন্দ্ৰত শিল্পী সুজিত বৰুৱা, ৰূপম বেজবৰুৱাসহ কেইবাগৰাকী ৰংপুৰীয়া শিল্পীৰ শিল্প-ভাস্কৰ্যসমূহৰ লগতে চন্দনা শইকীয়া, সুভানা হাজৰিকা আদিকে ধৰি ভালেমান থলুৱা ক্ষুদ্র উদ্যোগীৰ আচাৰ, বস্ত্ৰ সম্ভাৰৰ লগতে অন্যান্য উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত শিৱসাগৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিতুপন নেওগে বিশেষ ভূমিকা লৈছে (Administration initiative to help local artist)। ৰংপুৰ এগ্ৰি এণ্ড এলাইড ইণ্ডাস্ত্ৰি এচ'চিয়েচনৰ আহ্বান মৰ্মে আৰম্ভ কৰা এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰই বজাৰৰ অভাৱত উৎপাদিত সামগ্ৰী আৰু সেৱা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰা থলুৱা উদ্যোগীসকলক বজাৰৰ সৈতে প্রত্যক্ষভাৱে যোগাযোগ স্থাপন কৰাত সহায় কৰিব । বেছিভাগ সময়তে দেখা যায় যে সেৱা আৰু সামগ্ৰী উৎপাদন কৰা সকলোতে মধ্যভোগীয়ে অধিক লাভ অৰ্জন কৰে । এনে অৱস্থাত প্ৰকৃত উৎপাদকসকল লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয় । ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলে বজাৰৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মুখীন হোৱা দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ এই বিক্ৰী কেন্দ্ৰই দূৰ কৰিব বুলিও আশাবাদী উদ্যোগ সমন্বয়ক মৃদুল বৰুৱা ।

উল্লেখ্য যে বিগত কিছু দিনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ জিলাত কৃষি আৰু আনুসংগিক খণ্ডত ভালেমান নতুন ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ সৃষ্টি হৈছে । চৰকাৰী আঁচনি আৰু বেচৰকাৰী প্ৰচেষ্টাত গঢ় লৈ উঠা এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রীৰ লগতে অনেক থলুৱা বস্ত্ৰ সম্ভাৰ তৈয়াৰ কৰিছে । সমান্তৰালভাৱে বাঁহ, বেত আদিকে ধৰি থলুৱাভাৱে উপলব্ধ কেঁচা সামগ্ৰীৰ পৰা অনেক সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি উদ্যোগীসকলে বজাৰলৈ উলিয়াই দিছে ।

বিপনন, সংগঠিত বজাৰ আদিকে ধৰি থাকিব লগা ন্যূনতম আন্তঃগাঁথনি নথকাৰ বাবেই এই উদ্যোগীসকল সমস্যাৰ মুখামুখী হৈ আছে । শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে অতি সীমিত পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰা ক্ষুদ্ৰ বিক্ৰী কেন্দ্ৰ দুটাই জিলাখনৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীসকলৰ বজাৰৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব পাৰিব বুলি ক্ষুদ্র উদ্যোগীসকলে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

