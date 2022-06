শিৱসাগৰ, 23 জুন: শিৱসাগৰ আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য ৷ শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ বাইপাছত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ লালিগুড় জব্দ (Large quantity of banned laligud seized in Sivasagar)। AS 04 BC 7415 নম্বৰৰ মহিন্দ্ৰা পিক আপ বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল ৮০ বেগ নিষিদ্ধ লালিগুড় ৷ কঢ়িয়াই নিয়াৰ অৱস্থাতে নিষিদ্ধ লালিগুড়খিনি জব্দ কৰে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে ।

শিৱসাগৰ নগৰৰ ব্যৱসায়ী ভোলা চাহু নামৰ এজন লোকে এইসমূহ লালিগুড় বাইপাছৰ পৰমেশ্বৰ নামৰ এজন লোকৰ গুদামত মজুত কৰিছিল । দুদিন পূৰ্বে এখন দহচকীয়া ট্ৰাকে এইসমূহ লালিগুড় ভোলাৰ নিৰ্দেশত পৰমেশ্বৰৰ গুদামত মজুত কৰিছিল ।

শিৱসাগৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ লালিগুড় জব্দ

আৰক্ষীয়ে বিশেষ সূত্ৰে এই অবৈধ সৰৱৰাহৰ তথ্য লাভ কৰি এখন বাহনৰ সৈতে জব্দ কৰে সমস্ত লালিগুড়খিনি ৷ ঘটনাৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে লালিগুড় সৰৱৰাহ কৰা ভোলা চাহু, গাড়ী চালক নিতুল বৰা আৰু পৰমেশ্বৰৰ গুদামৰ চকীদাৰ আলি হুছেইনক আটক কৰিছে ।

উল্লেখযোগ্য যে, শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনে লালিগুড়ৰ সৰৱৰাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছতো দুষ্ট চক্ৰই এই নিষিদ্ধ সামগ্ৰীৰ সৰৱৰাহ অব্যাহত ৰাখিছে । মূলতঃ চুলাই মদ প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ হোৱা লালিগুড়ৰ সৰৱৰাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে আহ্বান জনাইছে ৷

লগতে পঢ়ক: হোজাইত লক্ষাধিক টকাৰ গাঞ্জা জব্দ