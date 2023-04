আমগুৰি, 10 এপ্ৰিল: শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিত আটক কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাক ৷ হালোৱাটিং আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সংগঠনিক সম্পাদক ৰিতুমণি হাজৰিকাক ৷ নিশা হালোৱাটিং আৰক্ষীয়ে বৰাহীবাৰীস্থিত নিজা গৃহৰ পৰা আটক কৰিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাগৰাকীক (KMSS leader detained at Amguri in Sivasagar) ৷

ৰাজ্যত টোলগেট স্থাপনৰ বিৰুদ্ধে আজি ৰহা টোল গেটত সংগঠনটোৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আছিল ৷ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অন্যতম উদ্যোক্তা আছিল কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সংগঠনিক সম্পাদক ৰিতুমণি হাজৰিকা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ডিজিপিৰ নিৰ্দেশত সংগঠনটোৰ নেতাজনক আটক কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ((KMSS leader detained at Amguri) ৷

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যত ২৭ খনকৈ টোলগেট স্থাপন হ'ব বুলি বিধানসভাত প্ৰকাশ কৰাৰ পিচতেই জাঙুৰ খাই উঠিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ৷ সংগঠনটোৱে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্যত টোলগেট স্থাপন, খাদ্য-সামগ্ৰীকে ধৰি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনাই আহিছে ৷ আমগুৰিতো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিভিন্ন সময়ত মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ জনায় আহিছে ৷ দেওবাৰৰ নিশা শিৱসাগৰৰ হালোৱাটিং আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তিৰ নেতাজনক আটক কৰাৰ পাচতেই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে (KMSS Leader Arrested in Amguri) ৷ সৰ্বসাধাৰণক অত্যাধিক টোলকৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেই অসম আৰক্ষীয়ে কৃষক মুক্তিৰ নেতাজনক আটক কৰা কাৰ্যই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে (New tollgates in Assam) ৷

বৃহস্পতিবাৰে বিধানসভাত বিধায়ক অখিল গগৈৰ এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অসমৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু ১৮ খনকৈ নতুন টোলগেট অসমত স্থাপন কৰাৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে লিখিত উত্তৰ প্ৰদান কৰিছিল ৷ বিধান সভাত ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান অসমত সৰ্বমুঠ ৯ খন টোলগেট কাৰ্যকৰী হৈ আছে ৷ এই টোলগেটসমূহ পৰিচালনা কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষই (National Highway Authority of India) ৷ ইতিমধ্যে অসমত ৫ খন টোলগেট নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ সকলোবোৰ ধৰি অসমত টোলগেটৰ সংখ্যা সৰ্বমুঠ ৯ খনৰ পৰা ২৭ খনলৈ বৃদ্ধি হ’ব ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ পাচতেই ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি ৷

