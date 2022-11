শিৱসাগৰ, 14 নৱেম্বৰ: ৰাজ্যত এতিয়া লাহে লাহে শীতৰ প্ৰভাৱ পৰিছে (Winter comes to Assam) ৷ শীত নমাৰ লগে লগেই দেশ-বিদেশৰ অগণন পক্ষী উৰা মাৰিছে অসমৰ জলাশয়সমূহলৈ (Migratory birds in Assam wetlands) ৷ পক্ষীৰ কাকলিৰে মুখৰিত অসমৰ জলাশয়সমূহ ৷ কিন্তু এই পক্ষীসমূহ নহয় বিপদমুক্ত ৷ একাংশ দানবৰূপী মানুহে ফান্দি পাতিছে পক্ষী নিধনৰ ৷ তাৰেই এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য দেখা গ’ল শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমীপৰ পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত (Migratory Birds killed at Panidehing) ৷

দেশ-বিদেশৰ পৰা পক্ষী অভয়াৰণ্যলৈ অহা জাক জাক পৰিভ্ৰমী পক্ষীক বিষাক্ত ঔষধ দি হত্যা দুস্কৃতিকাৰীৰ ((Panidehing bird sanctuary in Sivsagar)৷ চোৰাং চিকাৰীৰ দলে প্ৰথমে দৰব দি যোৱাৰ পৰা সেই দৰৱ খাই মৃত্যু হোৱা চৰাই মোনাত ভৰাই নিয়ালৈকে সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হ’ল কেমেৰাত । চোৰাংচিকাৰীৰ হাতত থাকে চোকা অস্ত্ৰ ৷ ফলত বন বিভাগ নীৰৱ-অসহায় ৷

পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যত ব্যাপক হাৰত পৰিভ্ৰমী পক্ষী হত্যা

দৈনিক এনেদৰে পক্ষী হত্যা কৰি ভক্ষণ কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ঠাইত বিক্ৰী কৰি আহিছে দুস্কৃতিকাৰীয়ে ৷ ধাল-তৰোৱাল বিহীন নিধিৰাম চৰ্দাৰ ৰূপী বন বিভাগে কৰিবই বা কি ? এমুঠিমান বনকৰ্মীৰে ইমান ডাঙৰ পক্ষী অভয়াৰণ্যখন সুৰক্ষা দিয়াটো এপাচি শাকত এটা জলকীয়াৰ দৰে (Bird Killing at Panidehing bird sanctuary) ।

অৱশ্যে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পাচতে শিৱসাগৰ জিলা বন বিভাগে অভিযান চলাই মৃত পক্ষীসহ আটক কৰে এটা পক্ষী নিধনকাৰীক ৷ পিছত দুটা বনৰীয়া ৰাজহাঁহ সহ বন বিভাগে এটা দুস্কৃতিকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় (Miscreant nabbed with bird at Panidehing) । বন বিভাগৰ হাতত আটকাধীন দুস্কৃতিকাৰীটো পানীদিহিং অঞ্চলৰ শামুকজানৰ দয়াৰাম পাংগিং ।

অৱশ্যে আন এটা দুস্কৃতিকাৰী বন বিভাগৰ চকুত ধূলি দি সক্ষম হয় পলাই যাবলৈ ৷ দুস্কৃতিকাৰীটোক আটক কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আন একাংশ পক্ষী নিধনকাৰীয়ে বন বিভাগৰ কৰ্মী সকললৈ চোঁচা লয় । উপায়ন্তৰ হৈ শূন্যলৈ চাৰিজাঁই গুলি ফুটাবলৈ বাধ্য হয় বন বিভাগৰ কৰ্মীসকল ৷

বন বিভাগৰ চৰকাৰী তথ্য মতে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে দেশ-বিদেশৰ পৰা পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্যখনলৈ আগমন ঘটে প্ৰায় ২৬৫ টা প্ৰজাতিৰ পক্ষী । উক্ত সময়তে একাংশ পক্ষী নিধনকাৰীয়ে বিষাক্ত ঔষধ, জাল আদি ব্যৱহাৰ কৰি পক্ষী সমূহ নিধন কৰি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পক্ষী অভয়াৰণ্য খনলৈ । এনেদৰেই চলি থাকিলে এদিন ধ্বংস হৈ যাব নিকি পানীদিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য ৷ পিচে কোনোবাই শুনিবনে এইসমূহ নিষ্পাপ পক্ষীৰ বিননি ?

