শিৱসাগৰ, 15 মাৰ্চ : সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ গ্ৰাহকসকলৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে 16 মাৰ্চত পালন কৰা হয় গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিৱস (World Consumer Rights Day 2022) । আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমতো প্ৰতি মূহুৰ্তত অসৎ ব্যৱসায়ীৰ দ্বাৰা প্ৰৱঞ্চিত হৈ আহিছে গ্ৰাহক । জোখ-মাখকে আদি কৰি বিভিন্ন অনিয়মৰ মাজত প্ৰৱঞ্চিত হৈ অহা গ্ৰাহকক সুৰক্ষা দিবৰ বাবে দেশত এখন গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন আছে যদিও এই আইনক লৈ সজাগ নহয় গ্ৰাহক ।

ফলত অসাধু ব্যৱসায়ীৰ দৌৰাত্ম্য এতিয়াও অব্যাহত আছে । এতিয়াও বিভিন্ন উপায়েৰে ঠগ খাই আহিছে গ্ৰাহকে । এই বিশেষ দিনটোত বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিৱস পালন কৰা হয় গ্ৰাহকক নিজ অধিকাৰৰ প্ৰতি সজাগ কৰিবলৈ (Consumer Rights and Responsibilities That Every Indian Should Know) ।

বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিৱস

গ্ৰাহকক সুৰক্ষা দি গ্ৰাহকৰ অধিকাৰসমূহ সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে থকা গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইন, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগ, ৰাজ্যিক আয়োগ আৰু জিলা পৰ্যায়ত জিলা উপভোক্তা অভিযোগ নিৰাময় ফ'ৰাম থকাৰ বিষয়ে সৰ্ব সাধাৰণ ৰাইজ সচেতন নহয় ।

উল্লেখ্য যে, ৰাষ্ট্ৰীয় গ্ৰাহক সুৰক্ষা আইনখনে জন্ম লাভ কৰিছিল ১৯৮৬ চনত । কিন্তু গ্ৰাহকৰ সজাগতাৰ অভাৱত গ্ৰীষ্মকালত বজাৰত উপলব্ধ শীতল পানীয় প্ৰতিটো বটলত ৩ টকাৰ ৫/৭ পৰ্যন্ত অতিৰিক্ত দাম লৈ আহিছে এচাম বিক্ৰেতাই । আনহাতে, প্ৰতি দুবছৰৰ মূৰে মূৰে জোখ-মাখৰ দগা-প্লালাযোৰৰ দগাসমূহৰ ওজন সঠিকভাৱে আছে নে নাই, তাক নিৰূপণ কৰে জিলা বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান বিভাগে ।

ঠিক একেদৰে, পেট্ৰ’ল পাম্পসমূহত পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ পাঁচ লিটাৰৰ পৰিমাণ জুখিবৰ বাবে একোটাকৈ সঁজুলি ৰখা হয় ৷ কিন্তু ইয়াৰ বাবে আজিও সজাগ নহয় জনতা । যাৰ বাবে এচাম বিক্ৰেতাই চতুৰালিৰে গ্ৰাহকক কৰি আহিছে লুণ্ঠন ।

এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, জিলা খাদ্য আৰু যোগান বিভাগৰ লগতে বৈধ পৰিমাণ বিজ্ঞান বিভাগৰ নাকৰ তলতে গ্ৰাহকক ৰামঠগন শোধাই বিক্ৰেতাই ক্ৰেতাৰ ওপৰত চলাই অহা অবাধ লুণ্ঠনৰ অন্ত পৰিবনে ? সঁচা অৰ্থত ফলপ্ৰসূ হ'বনে ১৫ মাৰ্চ, বিশ্ব গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা দিৱস নে এচাম অসাধু ব্যৱসায়ীৰ পাল্লাৰ কাটাত ওলমি ৰ'ব গ্ৰাহক অধিকাৰ সুৰক্ষা আইনখন ।

