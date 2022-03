মৰাণ,২০ মাৰ্চ: আৰম্ভ হৈছে বিহুৰ বতৰ । উখল-মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মৰাণত । মৰাণত কেন্দ্ৰীয় তৰা চিঙা বিহু উদযাপন (historic tora chinga bihu at moran) । জাতি-জনগোষ্ঠীৰ দোলা যাত্ৰাই মুহিলে ৰাইজক ।

উষাপুৰ মহিলা সমাজৰ উদ্যোগত আৰু মৰাণৰ দল-সংগঠনৰ সহযোগত দেওবাৰে মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় তৰা চিঙা বিহু । চাওলুং চ্যুকাফাই উদ্ভাৱন কৰা ৰঙালী বিহুৰ মাতৃ স্বৰূপ এই তৰা চিঙা বিহুখনিৰ আজি ১৩ খনকৈ পতাকা উত্তোলেৰে কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হয় ।

ইয়াৰ পিছতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহযোগত দোলা যাত্ৰা উলিওৱা হয় (dola jatra in moran by various tribes) । এই দোলা যাত্ৰাত বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিহুত সন্ধিয়ালৈ কেইবাটাও কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব । ইফালে বিহুখনিৰ বিদায় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব ৭ ব'হাগত ।

