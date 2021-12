শিৱসাগৰ, 20 ডিচেম্বৰ : বিগত কেইবাটাও দিন ধৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ত্ৰাস সৃষ্টিকাৰী দুটাকৈ গঁড়ক সোমবাৰে নাজিৰাৰ লিগিৰীপুখুৰী অঞ্চলত ট্ৰেংকুলাইজ কৰা হয় । ৱাইল্ড লাইফ ট্ৰাষ্ট অফ ইণ্ডিয়া(Wildlife trust of India) আৰু বন বিভাগৰ ৩ জনীয়া চিকিৎসকৰ দল এটাই গঁড়দুটা ট্ৰেংকুলাইজ কৰে(Forest department tranquilized two rhinos in Nazira) ।

ট্ৰেংকুলাইজ কৰা গঁড় দুটাক পুনৰ সংস্থাপনৰ বাবে ক’লৈ নিয়া হ’ব সেয়া এতিয়াও সিদ্ধান্ত হোৱা নাই । সম্প্ৰতি, ট্ৰেংকুলাইজ কৰা গঁড় দুটাক বন বিভাগে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত পুনৰ এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, বন বিভাগে প্ৰথমে এটা গঁড় ট্ৰেংকুইলাইজ কৰাৰ পিছত আনটো গঁড়ৰ সন্ধান লাভ কৰাৰ বাবে দ্ৰোণ কেমেৰাৰ সহায় লয় ।

মানুহৰ মাজলৈ আহি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰা দুটাকৈ গঁড়ক বশ কৰিলে বন বিভাগে

পিছত বন বিভাগে, আনটো গঁড়ৰো সন্ধান লাভ কৰি অৱশেষত সেইটোকো ট্ৰেংকুলাইজ কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷

উল্লেখযোগ্য যে, বিগত এটা সপ্তাহ ধৰি গঁড় দুটাই জিলা খনৰ বিভিন্ন জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি এক আতংকময় পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল (Rhino teror in Sivsagar)। বন বিভাগৰ সূত্ৰই আমাক জনোৱা মতে, খাদ্যৰ সন্ধানত গঁড় দুটা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা জন-বসতি পূৰ্ণ অঞ্চললৈ ওলাই অহা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : Man-Elephant conflict : গোলাঘাটত এতিয়া দিনে-ৰাতিয়ে শুনা যায় গুলীৰ শব্দ