শিৱসাগৰ, 29 জুলাই: শিৱসাগৰ জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আজি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কৃতজ্ঞতা পেঞ্চন কেন্দ্ৰৰ(Pension Sewa Kendra in Sivasagar) শুভ উদ্বোধন কৰে । কেন্দ্ৰটো উদ্বোধন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(Education minister Ranoj Pegu) অসম চৰকাৰৰ ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ কথা দোহাৰি কয় যে জনসাধাৰণে যাতে চৰকাৰী সেৱাসমূহ বাধাহীনভাৱে লাভ কৰিব পাৰে তাৰবাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ।

শিৱসাগৰত পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰিলে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে

কৃতজ্ঞতা পেঞ্চন কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা নিশ্চিতভাৱে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰাপ্য সেৱা কোনো হেঙাৰ নোহোৱাকৈ পাব পাৰিব । আনহাতে আজি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মহলৰ আগত অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা সন্দৰ্ভত কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰে । তেওঁ কয় যে প্ৰাথমিকৰ পৰা মাধ্যমিক আৰু হাইস্কুল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তই অসমীয়া ভাষা তথা অসমীয়া মাধ্যমৰ কোনো ক্ষতি নকৰে(Assam cabinet approves dual medium of instruction in schools) ।

নতুন শিক্ষা সংশোধন সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মাধ্যমিকত ৬ টা বিষয়ৰ সলনি ৭ টা বিষয় অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে | কিন্তু মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ৫ টা বিষয়হে দিব লাগিব । দুটা ঐচ্ছিক বিষয় হিচাপে বিবেচনা কৰা হ’ব । তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা গণিত আৰু বিজ্ঞান বিষয় ইংৰাজী মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰিব লাগিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে (Mathematics and science will be taught in English)৷ আনহাতে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাধ্যম বিষয়ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয় যে নটা মাধ্যমৰ মাজেৰে চৰকাৰী স্কুলসমূহ চৰকাৰে পৰিচালনা কৰি আছে ।

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰী স্কুলসমূহৰ 9 টা মাধ্যমৰ ভিতৰত ইংৰাজী মাধ্যমো আছে । এয়া কোনো নতুন কথা নহয় । কিন্তু এতিয়া আমি প্ৰতিখন জিলাত ইংৰাজী ভাষাত পাঠদান কৰিব পৰাকৈ বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিম ।’’ পাঁচৰ পৰা দহখন বিদ্যালয়ত এই ব্যৱস্থা কৰা হ’ব বুলি মন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

আনহাতে অখিল গগৈয়ে কেবিনেটে লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ বিধানসভা অধিৱেশনত উত্থাপন নকৰাকৈ কিয় লোৱা হ'ল বুলি কৰা প্ৰশ্নৰ(Akhil Gogoi reacts on Assam cabinet decision) উত্তৰত শিক্ষামন্ত্ৰীৰগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ সংবিধানখন ভালকৈ পঢ়ি বুজি লোৱা উচিত’’ । সংবিধানে যি ক্ষমতা দিছে কেবিনেটক দিছে সেই অনুসৰি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলিও অখিল গগৈক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কটাক্ষ কৰে । উল্লেখযোগ্য যে কৃতজ্ঞতা পেঞ্চন সেৱা কেন্দ্ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক কমলজ্যোতি গগৈকে ধৰি বহু সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

