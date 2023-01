সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ চিৰন্তন দত্তই জ্বলাই দিলে নিজৰেই বাসগৃহ

আমগুৰি,৪ জানুৱাৰী: আমগুৰিৰ নামতিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । বুধবাৰে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা(Massive fire breaks out in Amguri) । সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ এজন লোকে জ্বলাই দিলে নিজৰেই বাসগৃহ(Burnt own house in Amguri) । নিমিষতে জ্বলি চাৰখাৰ হৈ যায় সম্পূৰ্ণ বাসগৃহটো (House burnt in fire incident) ।

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ আমগুৰিৰ নামতিৰ চিৰন্তন দত্ত নামৰ লোকজনে জ্বলাই দিলে নিজা বাসগৃহ(Drunk man burnt his own house in Amguri) । পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ মাতাল চিৰন্তন দত্তই অগ্নি সংযোগ কৰে নিজা বাসগৃহত । নামতিৰ বৃহস্পতিবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । নিমিষতে জুইত জাহ যায় লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি ।

পত্নী, স্থানীয় ৰাইজ তথা পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা অনুসৰি চিৰন্তন দত্ত নামৰ লোকজনে প্ৰায়েই সুৰাপান কৰি পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হৈ এক অশান্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি আহিছে দীৰ্ঘদিনে । মংগলবাৰৰ নিশাও পত্নীৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হয় আমগুৰিৰ নামতিৰ চিৰন্তন দত্ত । ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত হৈ পত্নীক এখন দাৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলাই চিৰন্তন দত্তই ।

কথা বিষম দেখি পত্নীয়ে পলাই গৈ চুবুৰীটোৰ আন এটা পৰিয়ালৰ ওচৰত সন্তানসহ আত্মগোপন কৰে । ইয়াৰ পাছত হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই নিজৰেই বাসগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰে চিৰন্তন দত্তই । লগে লগে অঞ্চলটোত সৃষ্টি হয় এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ । কাষৰ আন ঘৰলৈ জুই বিয়পি পৰাৰ আশংকা কৰি চিৰন্তন দত্তৰ পৰিয়ালৰ লোক জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ ওলাই আহে ।

কিন্তু ওভতগোৰে নচা চিৰন্তন দত্তই জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অহা লোকসকলকো চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিছুসময়ৰ পাছতে আমগুৰি, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰৰ অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তিনিখনকৈ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও ইতিমধ্যেই বাসগৃহটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে জুইত জাহ যায় ।

সমান্তৰালভাৱে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় নামতি আৰক্ষী আৰু আটক কৰে চিৰন্তন দত্ত নামৰ লোকজনক(Namati police arrest the accused) । উল্লেখ্য যে পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, দীৰ্ঘদিনে চিৰন্তন দত্তই অশান্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল অঞ্চলটোত । প্ৰায় প্ৰতিদিনেই সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ আহি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ লগতে কাষতে থকা পৰিয়ালৰ লোককো আক্ৰমণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি আহিছিল দত্তই । ধৃত লোকজনৰ উচিত শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে অঞ্চলবাসীয়ে ।

