মৰাণ,২১ এপ্ৰিল: নিচাজাতীয় দ্ৰব্য়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত(Assam police raid against drugs) । আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযানৰ মাজতো ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে নিতৌ ন ন কৌশলৰে চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ সৰবৰাহ । ইয়াৰ মাজতে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ আন এক সফলতা ৷

বুধবাৰে নামতোলা আৰক্ষীয়ে এক ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়(Huge amount of drugs seized in Namtola) । লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুটাকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক(Drugs peddler arrested in Namtola) ।

চৰাইদেউৰ নামতোলাত চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ ২০ লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ

অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী নামতোলাত এখন অটোৰ পৰা জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি । জব্দ কৰা প্ৰায় ২৬০ গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় ২০ লক্ষাধিক টকা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে চৰাইদেউ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে । সৰবৰাকাৰী দুটাই ১৮ চাবোনৰ বাকছত ভৰাই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি ।

আটকাধীন দুইসৰবৰাহকাৰীৰ ভিতৰত এগৰাকী মহিলাসৰবৰাহকাৰীও আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুয়োৰে নাম প্ৰকাশ তামাং আৰু ফুলমতী তামাং বুলি সদৰি কৰিছে আৰক্ষী অধীক্ষক গৰাকীয়ে । ইতিনমধ্যে আৰু অধিক তথ্যৰ সন্ধানত দুই সৰবৰাহকাৰীক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে নামতোলা আৰক্ষীয়ে । ইফালে অটোখনৰ ড্ৰাইভাৰ চাজু হুছেইনকো আটক কৰিছএ আৰক্ষীয়ে ।

