শিৱসাগৰ, ১১ ছেপ্টেম্বৰ: দুই পৰিচালনা কমিটীৰ যুঁজত এতিয়া পীৰ চাহেবৰ সমাধিৰ পুতৌ লগা অৱস্থা(Dilapidated Dargah of Azaan Pir in Sivasagar)।'হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাৰ ফৰমান' শীর্ষক কালজয়ী জিকিৰ-জাৰী সৃষ্টিৰে সমন্বয়ৰ বৰভেটি গঢ়ি থৈ যোৱা আজান পীৰ চাহেবৰ শিৱসাগৰৰ দিখৌমুখৰ শৰাগুৰি চাপৰিৰ(Sharaguri Chapri of Dikhaumukh in Sivasagar)সমাধিস্থলৰ অৱস্থা সম্প্ৰতি ধ্বংসৰ গৰাহত । উল্লেখ্য় যে আজান পীৰৰ দৰগাহ অসমৰ হিন্দু-মুছলমানৰ চিৰ যুগমীয়া সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক । জিকিৰৰ জন্মদাতা আজান পীৰৰ স্মৃতিত নিৰ্মান কৰা এক মছজিদে আজিও সম্প্ৰীতিৰ কথাতেই প্ৰতিফলিত কৰে ।

দুই কমিটীৰ বাবেই আজান পীৰ দৰগাহৰ শোচনীয় অৱস্থা

উক্ত শৰাগুৰি চাপৰিৰ কাষত তেওঁৰ কবৰ আছে বুলি বিশ্বাস কৰি মুছলমান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে তেওঁক দৰ্শন কৰিবলৈ যায় । তেওঁৰ সমাধিস্থলটো হিন্দু-মুছলমানৰ মিলনভূমি । গোটেই বছৰজুৰি দিখৌমুখৰ ঘাটেদি তেওঁৰ দৰগাহলৈ অসংখ্য লোকৰ সমাগম হয় । ইয়াৰ পিছতো সামগ্রিক উন্নয়নৰ পৰিৱৰ্তে বিগত ৫ বছৰে দুখন পৰিচালনা সমিতিৰ মাজত চলি আছে যুঁজ । উন্নয়নৰ দিশটোৰ প্ৰতি পিঠি দিয়াৰ বাবেই খোদ পীৰ চাহেবগৰাকীৰ সমাধিস্থলীৰ মাৰ্বল,টাইল্‌ছ বখলা বখলে এৰাই যোৱাৰ ঘটনাই সুধী সমাজক মর্মাহত কৰিছে ।

উল্লেখ্য় যে দুখন কমিটীৰ যুঁজত দৰগাহৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাই স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি কৰিছে । ইতিমধ্যে দৰগাহস্থলীত উপস্থি হৈ চলোৱা অনুসন্ধানত স্পষ্ট হৈছে একাংশৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে আজানপীৰ চাহেবৰ দৰগাহেই হৈছে লুণ্ঠনৰ একমাত্ৰ সহজ উৎস । কেইগৰাকীমান আজানপীৰ চাহেবৰ একান্ত ভক্ত বুলি যহাই ফুৰা ব্যক্তিৰ ক্ষমতাৰ লোভৰ বাৰে পীৰগৰাকীৰ সমাধিক্ষেত্ৰ আজি এলাগী হৈ পৰিছে ।

আনহাতে,লক্ষ লক্ষ লোকৰ বাবে আশা, প্রাপ্তি,ভক্তি আৰু বিশ্বাসৰ সমাধিস্থলীৰ ছবি এবাৰ দেখিয়ে যিকোনো ভক্তৰেই চকু সেমেকি উঠিব । সমাধিৰ চৌপাশে লাগি থকা টাইলছ বহু দিনৰ পূৰ্বেই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে । এখন এখনকৈ এৰাইছে টাইল্‌ছ । দানপাত্ৰৰ দক্ষিণাৰ ধনত বাদে আন্তঃগাঁথনি,পৰিচৰ্যাৰ বিষয়টোলৈ পিঠি দিছে দুখন কমিটীয়ে । ফলত এৰাবাৰীলৈ গতি কৰা দৰগাহৰ চাফাই কর্মী,খাদিমে মাহ মাহ ধৰি দৰমহাৰপৰা বঞ্চিত হৈ থকাৰ অভিযোগ উঠিছে । দেশী-বিদেশী পর্যটকৰো আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আজানপীৰ দৰগাহৰ এই অৱস্থাত উদ্বিগ্ন ৰাইজ । উল্লেখ্য় যে স্থানীয় লোকে দুইখন কমিটীৰ ন্যায়ালয়ত চলি থকা গোচৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দুইখন কমিটীক নাকচ কৰি ন্যায়ালয়ক এখন সুস্থ সবল কমিটিীগঠন কৰা আহ্বান জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:ভগা ছিগা বাঁহৰ সাঁকোৰে অভিলেখ