শিৱসাগৰ, 9 মে' : পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে গহপুৰৰ পাঁচগৰাকী যুৱকে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ (Cycling to create awareness on the environment) । অৰবিন্দ নেৱাৰৰ নেতৃত্বত আকাশ শুক্লধৰ, নয়নজ্যোতি বৰদলৈ, দেৱাশীষ বৰগোঁহাই আৰু দিম্পু বৰা নামৰ যুৱককেইজনে ড্ৰাগছ মুক্ত অসম, প্লাষ্টিক বৰ্জন, বৃক্ষ ৰোপণ, গড় হত্যা বন্ধ কৰা আৰু চাইকেলৰ জৰিয়তে স্বাস্থ্য ৰক্ষাৰ শ্ল'গান লৈ হাজাৰ হাজাৰ কিলোমিটাৰৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷

বিগত ১ মে' তাৰিখে গহপুৰৰ পৰা শদিয়া হৈ ধুবুৰীলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে যুৱকেইজনে । এনে কষ্টসাধ্য চেষ্টাৰ প্ৰতি সততে ৰাইজৰ সহযোগ থকাৰ লগতে এনে চাইকেল আৰোহীক অনুপ্ৰেৰণা প্ৰদান কৰে ৰাইজে ।

সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্যৰে চাইকেলেৰে অসম ভ্ৰমণ কৰা যুৱকক অপমান

কিন্তু এনে মহৎ কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো যুৱককেইজনে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ ৷ উল্লেখ্য যে, গহপুৰৰ পৰা শদিয়া হৈ ধুবুৰীলৈ যাত্ৰা কৰা চাইকেল আৰোহীৰ দলটোক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে অশ্লীল গালি-গালাজ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (Cyclists are insulted by some while cycling at Sivasagar)। এনে ঘটনাত ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ আগত লৈ কষ্টকৰ ভ্ৰমণত অহা যুৱকৰ দলটোৰ উদ্যম হানি হোৱাৰ লগতে মানসিক কষ্ট অনুভৱ কৰিছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ বিভিন্ন দল-সংগঠনক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও কোনোৱে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে ।

ইফালে, সোমবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈ গহপুৰৰ চাইকেল আৰোহী দলটোৱে এই সন্দৰ্ভত সংবাদমাধ্যমৰ আগত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । আনহাতে, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত এনে ৰোমাঞ্চকৰ ভ্ৰমণৰ বাবে বিভিন্ন দল-সংগঠনে সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিও পিঠি দিয়া বুলি ক্ষোভ উজাৰে চাইকেল আৰোহী দলটোৱে ।

যি সময়ত এনে ভ্ৰমণৰ বাবে চৰকাৰে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ প্ৰদান কৰি আহিছে, সেই সময়ত যুৱ প্ৰজন্মৰ এনে কাৰ্যক প্ৰেৰণা দিয়াৰ সলনি দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।

