আমগুৰি,১ জুলাই: আমগুৰিত এক দম্পত্তি এতিয়া আহিছে বিশেষ চৰ্চালৈ । মানুহৰ বাবে কাম কৰাৰ তথা মানুহ গঢ়াৰ সপোন দেখিছে তেওঁলোকে(couple has worked for people) । শিক্ষাৰ পোহৰেৰে বাট দেখুৱাইছে বহু দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক । যাৰ ফলত এতিয়া সেই সপোনবোৰ বাস্তাৱায়িত হবলৈ ধৰিছে । এগৰাকী দুগৰাকী নহয়, ১৩ গৰাকীকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমস্ত দায়িত্ব লৈছে এই দম্পত্তিয়ে ।

এই বিশেষ দম্পত্তি হৈছে আমগুৰিৰ বৰুৱা চাহ বাগিছাৰ বাসিন্দা তথা বৰছিলা চাহ বাগিছাৰ সহঃ পৰিচালক দীপক কুৰ্মী আৰু তেওঁৰ পত্নী দীপা কুৰ্মী । বিদ্যালয়লৈ যাবলৈ সামৰ্থ নথকা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ উপাৰ্জনৰ ধনেৰে পঢ়া শুনাৰ সমস্ত দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে তেওঁলোকে(Deepak and Deepa from Amguri help poor students) । ১৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভিতৰত বহুকেইজনে ইতিমধ্যে চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰীভাৱে সংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

মানুহৰ বাবে কাম কৰি চৰ্চালৈ দীপক দীপা: ১৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিলে নতুন জীৱন

এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপক কুৰ্মীয়ে ভালদৰে উপলব্ধি কৰিব পাৰে আৰ্থিক অনাটনৰ কথা । যাৰবাবে আৰ্থিক অনাটনৰ মাজত ককবকাই থকা তথা শিক্ষাগ্ৰহণৰ প্ৰতি যথেষ্ট আগ্ৰহী আমগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিজৰ তত্বাৱধানত ৰাখি সমস্ত খৰচ ব্যয় কৰি এক নতুন জীৱন দিয়াৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে দীপক আৰু দীপাই ।

নিজৰ সৰু চাকৰিটোৰ পৰা পোৱা কম দৰমহাত আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আহিছিল যদিও দীপক কুৰ্মীয়ে জাঁজী হেমনাথ শৰ্মা মহাবিদ্যালয়ত সহকাৰী অধ্যাপক হিচাপে পাৰ্ট টাইম শিক্ষকতা কৰি পোৱা পাৰিশ্ৰমিকেৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কেইগৰাকীক পঢ়া শুনাৰ বাবে ব্যয় কৰিছিল । লৰালি কালৰ পৰাই আগ্ৰহী সকলক শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি মানুহ গঢ়াৰ সপোন দেখিছিল দীপক কুৰ্মী আৰু দীপা কুৰ্মীয়ে ।

দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে আমগুৰিৰ হালোৱাটিঙত তেওঁ এখন বিদ্যালয়ো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । ১৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজৰে দুগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চুড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে । তাৰ ভিতৰত বিজ্ঞান শাখাত এগৰাকীয়ে ৫ টা বিষয়ত লেটাৰ মাৰ্কসহ ৮৯ .৮ % আৰু আন গৰাকীয়ে ৭৪ .৪ % লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে । দীপক কুৰ্মী আৰু তেওঁৰ পত্নী দীপা কুৰ্মীৰ মানুহ গঢ়াৰ এই মহৎ কাম সঁচাই লেখত লবলগীয়া ।

