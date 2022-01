শিৱসাগৰ, 16 জানুৱাৰী : পলকতে ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল প্ৰায় 13 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এখন দলং(Bridge broken in Sivasagar) ৷ উল্লেখ্য যে, শিৱসাগৰ জিলাৰ চেপন চুণপোৰা পথৰ সমীপৰ দিচাং নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল উক্ত দলংখন ৷ জানিব পৰা মতে ১৯৭৫ চনতে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল(Sivasagar bridge was constructed in 1975) ৷

দেওবাৰে পুৱা প্ৰায় ৯ বজাত এখন শিল ভৰ্ত্তি ডাম্পাৰ পাৰ হোৱাৰ সময়তে ভাগি পৰে দলংখন ৷ বকতা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সমল এই দলংখন ৷ সম্প্ৰতি অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় দলংখন ভাগি পৰাত এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগীৰ লগতে সাধাৰণ লোকৰ যাতায়তৰ বাবে নিশ্চিত ৰূপত সমস্যাত ভূগিব লাগিব বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতো ঘটনাস্থলীত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসন তথা নাজিৰা প্ৰশাসন উপস্থিত নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ৷

চকুৰ আগতে ভাঙি চুৰমাৰ হ'ল কোটি টকীয়া দলং

আনহাতে, উক্ত দলংখন ভঙাৰ পিছত সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা ৰাইজে মিলি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হয় ৷ যোগেন মহন হাই হাই সুশান্ত বৰগোঁহাই হাই হাই আদি বিভিন্ন প্ৰতিবাদী শ্লোগানেৰে সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ তথা ৰাইজে পৰিবেশ উত্তাল কৰে(Sivasagar people protest against Assam government ) ৷

