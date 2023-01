চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ বোৱাৰীৰ মৃতদেহ

আমগুৰি, ৫ জানুৱাৰী : শিৱসাগৰ জিলাৰ গৌৰীসাগৰ খনামুখ মাজগাঁৱত বুধবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা ৷ চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে জোৎস্না দাস (২২) নামৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ মৃতদেহ ৷ ইফালে বোৱাৰীগৰাকীক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বোৱাৰীগৰাকীৰ পিতৃ গৃহৰ পৰিয়ালে ৷ স্বামী আৰু শাহুৱেকে মিলি বোৱাৰীয়েকক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পিতৃ পৰিয়ালৰ (Suicide case in Sivasagar) ৷

এই গোটেই ঘটনাটোৰ আৰম্ভনি কেনেকৈ হৈছিল সেয়া জানিবলৈ আমি ঘূৰি যাব লাগিব দুবছৰৰ আগলৈ ৷ হয়, প্ৰায় দুই আঢ়ৈ বছৰ পূৰ্বে মাজগাঁৱৰ নিবাসী ৰূপম গগৈৰ লগত সাক্ষাৎ হৈছিল জোৎস্না দাসৰ ৷ প্ৰথমে দুয়োৰে মাজত আৰম্ভ হয় কথা-বতৰা ৷ পিছত লাহে লাহে দুয়োৰে মাজত গঢ় লৈ উঠে এক গভীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক ৷ পিছত দুয়োৰে প্ৰেমে এসময়ত লাভ কৰে পূৰ্ণতা ৷ অৰ্থাৎ দুবছৰ পূৰ্বে পৰিয়ালবৰ্গৰ সন্মতিত সামাজিক ৰীতি-নাতি অনুসৰি বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল দুয়ো ৷

বিয়াৰ পিছত প্ৰথম অৱস্থাত দুয়োৰে সম্পৰ্ক ঠিকেই আছিল ৷ দুয়োৰে মাজত বৰ্তি আছিল পূৰ্বৰ সেই একেই ভালপোৱা তথা গভীৰ প্ৰেম ৷ কেইমাহ মান সকলো ঠিকে ঠাকে গ’ল ৷ এইখিনিলৈকে সকলো ঠিকেই আছিল ৷ কিন্তু লাহে লাহে সকলো সলনি হ’বলৈ ধৰিল ৷ দৃশ্যপট সলনি হ’বলৈ ধৰিলে জোৎস্না বৈবাহিক জীৱনৰ ৷ আৰম্ভ হ’ল দুয়োৰে মাজত মতানৈক্যৰ ৷ লাহে লাহে জোৎস্নাৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় মানসিক আৰু শাৰিৰীক অত্যাচাৰ (Wife tortured at husbands house in Sivasagar) ৷ স্বামী ৰূপম গগৈ আৰু শাহু টুটু গগৈয়ে জোৎস্নাক চলাই গৈছিল শাৰিৰীক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ ৷ এয়া আমি কোৱা কথা নহয়, এয়া জোৎস্নাৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ অভিযোগ (Daughter in law harassment at Gaurisagar) ৷

উল্লেখ্য যে এইসকলোবোৰ হৈ থকাৰ মাজতে ডেৰমাহ পূৰ্বে দুয়োৰে সংসাৰলৈ আহিছিল এটা সুখবৰ ৷ জোৎস্নাই জন্ম দিছিল এটি কন্যা সন্তান ৷ কন্যা সন্তানটি জন্ম হোৱাৰ পিছত জোৎস্নাই ভাবিছিল কিজানি স্বামী পৰিয়ালে কন্যা সন্তাটিৰ মুখখন দেখি অত্যাচাৰ বন্ধ কৰি দিব ৷ কিন্তু নাই, নহ’ল ৷ জোৎস্নাই আশা কৰা মতে একো নহ’ল ৷ স্বামী তথা স্বামীৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কাৰো সলনি নহ’ল ৷ পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত থাকিল অত্যাচাৰ (Wife Tortured by Husband in Sivasagar) ৷

কিন্তু বুধবাৰে সীমা চেৰাই গ’ল এই অত্যাচাৰৰ ৷ পিতৃগৃহলৈ কান্দি কান্দি জোৎস্নাই ফোন কৰিলে ৷ ফোনযোগে জোৎস্নাই কৈছিল "মোক লৈ যা, নহ’ল ইহঁতে মোক মাৰি পেলাব ৷ স্বামী আৰু শাহুয়ে মিলি মোক মাৰিছে ৷" তাৰ কিছু সময় পাছতে অৰ্থাৎ বিয়লিৰ ভাগত ঘৰৰ দাঁতিৰে এটা সৰু ঘৰত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হ’ল জোৎস্নাৰ মৃতদেহ (daughter in law mysteriously found hanged) ৷ তাৰ পিছতে লগে লগে হুৱা-দুৱা লাগে পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত ৷

স্বামী ৰূপম গগৈয়ে নিজেই ফোন কৰি মৃত জোৎস্নাৰ পৰিয়ালক এই বিষয়ে খবৰ দিয়ে ৷ লগে লগে জোৎস্নাৰ পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত সেই স্থানত ৷ জোৎস্নাৰ পিতৃ পৰিয়ালৰ লোকে জোৎস্নাই আত্মহত্যা কৰাৰ কথা কোনো পধ্যেই মানি ল’ব পৰা নাই ৷ বৰঞ্চ এয়া আত্মহত্যা নহয়, ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলিহে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ স্বামী গৃহৰ পৰিয়ালে হত্যা কৰি ঘটনাক আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে (Daughter in law committed Suicide in Gaurisagar) ৷

উল্লেখ্য যে দীৰ্ঘদিন ধৰি স্বামীগৃহৰ অত্যাচাৰ সহি যোৱা জ্যোৎস্নাৰ অৱশেষত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে জোৎস্নাৰ মৃতদেহ । ঘটনাস্থলীত গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰাথমিক অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখাৰ লগতে মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পাদনৰ বাবে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । আনহাতে পৰিয়ালৰ লোকে গৌৰীসাগৰ আৰক্ষী থানাত ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ । এজাহাৰৰ ভিত্তিত স্বামী ৰূপম গগৈক সোধ-পোচৰ বাবে ইতিমধ্যেই আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৷ মৃত জোৎস্নাই মৃত্যুৰ সময়ত এটি ডেৰমহীয়া কন্যা সন্তান এৰি থৈ গৈছে ।

