শিৱসাগৰ, ১০ আগষ্ট: ভাৰতবৰ্ষৰ ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ অধীনত ১৩ আগষ্টৰ পৰা ১৫ আগষ্টলৈ দেশজুৰি 'হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা'(Har Ghar Tiranga Programme in Assam)কাৰ্যসূচী সফল ভাৱে ৰূপায়ন কৰিবলৈ চৰকাৰে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে(Azadi Ka Amrit Mahotsav)। ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজক নিজৰ বাসগৃহত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে(PM Modi appeals people to hoisting Flag on home)। উল্লেখ্য় যে অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে ৮০ লাখ বাসগৃহ, কাৰ্যালয়, দোকানত জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ লক্ষ্য লৈছে ।

শিৱসাগৰত বিজেপিৰ মটৰ চাইকেল সমদল

এই উপলক্ষে শিৱসাগৰত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই মটৰ চাইকেল সমদল উলিয়াই(BJP Yuv marcha bike rally in Sivasagar)। শিৱসাগৰ জিলা বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ উদ্যোগত শিৱসাগৰ নগৰ মণ্ডল, খেলুৱা মণ্ডল আৰু ৰংপুৰ মণ্ডলৰ সহযোগত বুধবাৰে পুৱা শিৱসাগৰ নগৰৰ কালী প্ৰসাদ স্মৃতি ভৱন প্ৰাংগনৰ পৰা আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ উপলক্ষে এই সমদল উলিয়াই । ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত দেশৰ হকে ত্যাগ আৰু আত্মবলিদান দিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী সকলক সোঁৱৰণৰ অৰ্থে ৭৫ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ মূহুৰ্তত এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাৰ সন্মান আৰু স্বাধীনতা দিৱসত এই পতাকাখনক উচিত মৰ্যাদা প্ৰদানৰ অৰ্থে সজাগতা সৃষ্টি কৰাও এই সমদলৰ আন এক উদ্দেশ্য বুলি ব্যক্ত কৰে আয়োজক সকলে । শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰগোঁহাইয়ে পতাকা জোঁকাৰি সমদলটো মুকলি কৰে।সমদলকাৰী সকলে ভাৰত বন্দনাৰ শ্ল'গান দি হাতত ত্ৰিৰংগা লৈ নগৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰে । উক্ত কাৰ্যসূচীত বিজেপিৰ নেতা ৰাহুল গগৈ, সমীৰণ বৰঠাকুৰ, নিতু ডেকা, ৰূপম দত্ত, সমীৰ গগৈ, প্ৰণৱ বৰুৱা আদি উপস্থিত থাকে।

