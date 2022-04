শিৱসাগৰ, 5 এপ্ৰিল: শিৱসাগৰত এখন সংবাদমেল সম্বোধন(Press meet of Sivsagar district BJP) কৰি বিজেপিৰ জিলা প্ৰভাৰী ৰূপম গোস্বামীয়ে পাঁচখনকৈ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী আৰু উপ পৌৰপতিৰ নাম ঘোষণা(BJP declares new mayor for Sivsagar) কৰে । সোমবাৰে জিলা বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল উক্ত সংবাদমেলখন ৷ সেই অনুসৰি, প্ৰভাৰী গৰাকীয়ে সংবাদমেলত শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী হিচাপে মৃণালিনী কোঁৱৰ আৰু উপ পৌৰপতি হিচাপে সঞ্জীৱ বৰাৰ নাম ঘোষণা কৰে ।

পৌৰনেত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰা মৃণালিনী কোঁৱৰে বিজেপি দলৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শিৱসাগৰ পৌৰসভাৰ 11 নং ৱাৰ্ডত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই নিৰ্বাচিত হৈছিল । কোঁৱৰে বিগত পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল । ইফালে উপ পৌৰপতি হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰা 9 নং ৱাৰ্ডৰ অসম গণ পৰিষদৰ নিৰ্বাচিত পৌৰ সদস্য সঞ্জীৱ বৰা পেচাত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ।

ইয়াৰ লগতে শিৱসাগৰ জিলাৰ আন চাৰিখন পৌৰসভা ক্ৰমে ডিমৌ, আমগুৰি, নাজিৰা আৰু শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী আৰু উপ-পৌৰপতিৰ নাম ঘোষণা কৰে প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে ৷

পাঁচখন পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী-উপ পৌৰপতিৰ নাম ঘোষণা

সেই অনুসৰি, আমগুৰি সমষ্টিৰ পৌৰনেত্ৰী হিচাপে বিজেপি দলৰ অনামিকা নেওগক আৰু উপ-পৌৰনেত্ৰী হিচাপে অগপ দলৰ সংগীতা দাসক নিৰ্বাচিত কৰা হয় । নাজিৰা পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী হিচাপে বিজেপি দলৰ বৰ্ণালী চেতিয়া আৰু উপ-পৌৰপতি হিচাপে অগপ দলৰ নাছিমুদ্দিন আহমেদক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হয় ।

শিমলুগুৰি পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী হিচাপে বিজেপি দলৰ কবিতা মেছ আৰু উপ পৌৰপতি ক্ষীৰোদ শেনচোৱাক নিৰ্বাচিত কৰে বিজেপিয়ে ৷ সেইদৰে ডিমৌ পৌৰসভাৰ পৌৰনেত্ৰী হিচাপে বিজেপি দলৰ পল্লৱিতা বৰুৱা গগৈ আৰু উপ পৌৰপতি হিচাপে অজিত বৰগোঁহাইক নিৰ্বাচন কৰা হয়‌ ।

সোমবাৰে এই সংবাদমেলত উপস্থিত থাকে জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ময়ূৰ বৰগোঁহাই, জিলাৰ সহ প্ৰভাৰী সুভাষ দত্ত, মিত্ৰজোঁট অগপৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদক নিত্যা কলিতা সহ দলীয় কৰ্মীসকল ৷

