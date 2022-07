আমগুৰি, ১৪ জুলাই : আমগুৰিত এগৰাকী বিবাহিত মহিলাক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে এগৰাকী ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে (Married woman escape with other people) । বাবুল আলী নামৰ এজন লোকে মহিলাগৰাকীক পলুৱাই নিয়াৰ অভিযোগ খোদ মহিলাগৰাকীৰ স্বামীৰ (husband allegation to a person for kidnaping wife) । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে স্বামীয়ে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰিছে (FIR against accused person) যদিও এতিয়ালৈকে কোনো সন্ধান নাই মহিলাগৰাকী তথা পলুৱাই নিয়া বুলি অভিযুক্ত বাবুল আলীৰ ।

পত্নীক বিচাৰি হিয়া ঢাকুৰি কান্দিছে বিদ্যুৎ ফুকনে

কিন্তু পত্নীৰ অন্তৰ্ধানৰ পিছত এক প্ৰকাৰ শোকত ভাগি পৰিছে স্বামী বিদ্যুৎ ফুকন । চকুলো টুকি মৰমৰ পত্নীলৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে তেওঁ যেন ঘৰলৈ ঘূৰি আহে । স্বামীৰ কাতৰ আহ্বান- "জোনালী তুমি য'তেই আছা তাৰ পৰা ঘূৰি আহা । তুমি ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে তোমাক মই একো নকৰো । তুমি সোনকালে মোৰ ওচৰলৈ গুচি আহা । ল'ৰা-ছোৱালীকেইটাৰ মুখলৈ চাই ঘূৰি আহা । মই তোমাৰ লগত সদায় আছো, সদায় এনেদৰে থাকিম।"

উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ ফুকন হৈছে আমগুৰিৰ দেওধাই গাঁৱৰ পথৰুৱা চুকৰ নিবাসী । বিদ্যুৎ ফুকনৰ পত্নী জোনালী ফুকন যোৱা ২ জুনৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে । বিদ্যুৎ ফুকনে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক জনাইছে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো সুফল লাভ কৰা নাই ।

আনহাতে, স্বামী বিদ্যুৎ ফুকনৰ অভিযোগ, তেওঁৰ পত্নী জোনালী ফুকনক বাবুল আলী নামৰ যুৱকজনে প্ৰলোভনেৰে পলুৱাই নিছে । বাবুল আলীয়ে পলুৱাই নি কোনো নাৰীদেহ ব্যৱসায়ীৰ হাতত গতাই দিয়াৰো সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে জোনালীৰ স্বামীয়ে ।

ইফালে জোনালী ফুকনে স্বামীৰ লগতে এৰি থৈ গৈছে দুই পুত্ৰ-কন্যাকো । তেনেক্ষেত্ৰত স্বামী বিদ্যুৎ ফুকনৰ এটাই আহ্বান, পত্নী জোনালী ফুকন য'তেই আছে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিব লাগে ।

