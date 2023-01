পুৱাতে শিৱসাগৰ চহৰ ভ্ৰমণ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘালৰ

শিৱসাগৰ,৩১ জানুৱাৰী: মঙলবাৰে পুৱাই শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণ আৰু নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহল(Housing and Urban Affairs Minister Ashok Singhal) । মঙলবাৰে পুৱাৰ ভাগতে শিৱসাগৰ চহৰখন ভ্ৰমণ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । প্ৰথমে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশিস গ্ৰহণ কৰে (Minister Ashok Singhal in Sivasagar) । তাৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যমুনা পৰিদৰ্শন কৰি যমুনা খালক লৈ উত্থাপিত হোৱা বিভিন্ন অভিযোগ সন্দৰ্ভত বুজ লয়(Ashok Singhal Visit to Sivasagar) ।

বহু চৰকাৰ আহিল, বহু চৰকাৰ গ'ল কিন্তু শিৱদৌলৰ গাতে লাগে থকা যমুনা খালৰ সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । সেয়ে এই বিষয়টোত চৰকাৰে কিদৰে আলোকপাত কৰিব সেই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিৱসাগৰ নগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা খাল বেদখলমুক্ত কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । যমুনা খালৰ বেদখল সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰ পৌৰসভাক এখন ৰাজহুৱা সভা পাতি সকলোৰে সন্মতিত এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাৰ কথা ব্যক্ত কৰে অশোক সিংহালে(Ashok Singhal to free Yamuna of encroachment) ।

আনহাতে শিৱসাগৰ নগৰৰ এখন পানী যোগান আঁচনি ১৫ বছৰ ধৰি কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই আৰু ৭০ শতাংশ লোকেই পানী লাভ নকৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী সিংহালে কয় যে অমৃতৰ অন্তৰ্গত এখন ভাল আঁচনি শিৱসাগৰসীক প্ৰদান কৰা হ'ব(Assurance to solve drinking water problem) । মঙলবাৰৰ দিনটোত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ লগতে পুৰণা পানীৰ প্ৰকল্পটো নিজে পৰিদৰ্শন কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লগতে পুৰণা প্ৰকল্পটো কিদৰে কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰা যাব আৰু নতুন প্ৰকল্পসমূহ স্থাপন কৰিবলৈ কিদৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো বিচাৰ বিবেচনা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ।

লগতে এজাক বৰষুণতে শিৱসাগৰ নগৰৰ বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱা বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰী সিংহালে কয় য়ে এয়া কেৱল শিৱসাগৰবাসীৰে সমস্যা নহয় । ই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নগৰ-চহৰৰ সমস্যা । ইয়াৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজক সজাগ হ'বলৈ আহ্বান জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । নিজৰ ঘৰৰ সমূখ অথবা পিচফালৰ নলাত নেপেলাবলগীয়া সামগ্ৰী পেলোৱাৰ পৰা বিৰত থকাৰ লগতে নলা পোতা আৰু দখল কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । যমুনা খালৰ লগতে নগৰৰ নলা নৰ্দমা সমূহো পৰিষ্কাৰ, সংবৰ্ধন কৰা, সকলো পৰিয়ালে যাতে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে নগৰ পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে ।

