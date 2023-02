আমগুৰিত চুলাইৰ ঘাটি উচ্ছেদ আৰক্ষীৰ

আমগুৰি, ৮ ফেব্ৰুৱাৰী : শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চুলাইৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান (Amguri police operation against local liquor) । আমগুৰি আৰক্ষী বিভাগে চলাইছে চুলাই ঘাটিত এই অভিযান । আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ দলে চুলাইৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা এই অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ চুলাই নষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (Amguri police destroyed local liquor) । মঙলবাৰে আৰম্ভ কৰিছিল আমগুৰি আৰক্ষীয়ে এই অভিযান । মঙলবাৰৰ সমান্তৰালকৈ বুধবাৰেও আমগুৰি আৰক্ষীয়ে দেওৰজা, মানটনীয়া, পুলিবৰ, ৰ'দঘাইটিং, জেহেনীয়া আদি অঞ্চলত অভিযান চলাই ছয় হাজাৰৰো অধিক লিটাৰ চুলাই নষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে (police raid at sulai ghati at Amguri) ।

আমগুৰি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া নাৰায়ণ বড়োৰ নেতৃত্বত আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল এটাই আমগুৰিৰ দেওৰজা, মানটনীয়া, পুলিবৰ, ৰ'দঘাইটিং, জেহেনীয়া আদি অঞ্চলত বিগত দুটা দিন অভিযান চলাই চুলাই বনোৱা বহুকেইটা কাৰখানা উৎখাত কৰে (illegal liquor business) । উল্লেখ্য, আমগুৰিৰ বৃহৎ অঞ্চলত মাটিৰ তলত অস্বাস্থ্যসন্মতভাৱে চুলাই ব্যৱসায়ীয়ে ড্ৰামত চুলাই তৈয়াৰ কৰি আহিছে । আমগুৰি আৰক্ষীয়ে ড্ৰামে ড্ৰামে চুলাই নষ্ট কৰাৰ লগতে কোৰ-কুঠাৰ-লাঠি লৈ চুলাই বনোৱা গৃহ ভাঙি পেলায় ।

আনহাতে, আমগুৰি আৰক্ষী বিভাগৰ অভিযানকাৰী দলে চলোৱা অভিযানত ৬ হাজাৰৰো অধিক লিটাৰ চুলাই পাছ, চুলাই বনোৱা যন্ত্ৰ নষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় । উল্লেখ্য যে চুলাই ব্যৱসায়ীয়ে অস্বাস্থ্যকৰভাৱে বাঁহনিৰ তলত, অতি মাৰাত্মকভাৱে জীৱনক লৈ হেতালি খেলি প্ৰস্তুত কৰি আহিছে বৰবিহ চুলাই ।

এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৰাজ্যৰ গ্ৰামাঞ্চলত কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পাইছে চুলাইৰ ঘাটি । সহজলভ্য ধন ঘটাৰ পন্থা অৱলম্বন কৰি গ্ৰামাঞ্চলত চুলাই ঘাটি বহুৱাই একাংশ লোকে সামাজিক, শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰি আহিছে । চুলাই সেৱনৰ ফলত নৱপ্ৰজন্ম ধ্বংসৰ দিশলৈও গতি কৰিছে । কেইদিনমানৰ পূৰ্বে দিকচু মাহমৰা অঞ্চলত চুনু নামৰ এটা চুলাই ব্যৱসায়ীৰ হাতত জয়ৰাম ফুকন নামৰ ষাঠী ঊৰ্ধ্বৰ এজন ব্যক্তি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ দৰে ঘটনাও সংঘটিত হয় ।

আনহাতে, আমগুৰিৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আৰক্ষীয়েই হওক বা আবকাৰী বিভাগ, বহু সময়ত চুলাইৰ ঘাটি ভাঙি চুলাইৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত ইয়াক নিঃশেষ কৰিব পৰা নাই । আৰক্ষী-আবকাৰী বিভাগ যোৱাৰ পূৰ্বে চুলাই ব্যৱসায়ীয়ে পলাই পত্ৰং দিয়ে । ফলত কোনো লোককে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ।

উল্লেখ্য যে এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰা চুলাই বহুক্ষেত্ৰত বিষাক্ত হোৱাও দেখা যায় । আনহাতে, এই চুলাই সেৱন কৰি বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ দৰে ঘটনাও পূৰ্বতে কেইবাবাৰো সংঘটিত হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত আবকাৰী বিভাগ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসন সজাগ হৈ থাকিলেও তাৰ মাজতে এটা অসাধু চক্ৰই গোপনে এই বৰবিহ সমাজত বিলাই আহিছে । যাৰ বাবে স্বাস্থ্য তথা প্ৰাণহানিৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ।

