শিৱসাগৰ,৫ ডিচেম্বৰ: শিৱসাগৰত অল ইণ্ডিয়া ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ(Protest in Sivsagar) । বিভিন্ন দাবী পূৰণৰ দাবীত নিখিল ভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছে ৰূপায়ণ কৰে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী(All India Trade Union Congress protests in sivasagar) । শ্ৰমিক স্বাৰ্থৰ ১৮ টা দাবী পূৰণৰ অৰ্থে শিৱসাগৰ জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ্ৰমিক সংগঠনটোৱে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে । ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি সংগঠনটোৰ সমৰ্থকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি মোদী চৰকাৰ হায় হায়, শ্ৰমিক বিৰোধী নীতি বন্ধ কৰক আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে(Memorandum sent to PM and CM) ।

চাৰি শ্ৰম সংহিতা বাতিল কৰা, বিদ্যুৎ বিল ২০২২ বাতিল কৰা, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ব্যক্তিগতকৰণ বন্ধ কৰা, নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ কল্যাণ বৰ্ডৰ স্বতন্ত্ৰতা অক্ষুন্ন ৰখা, শ্ৰমিকৰ অৱসৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি কৰা, নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ সকলো কল্যণমূলক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা আদি দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে শ্ৰমিক সংগঠনটোৱে । ইয়াৰ উপৰিও অ' এন জি চি ত থলুৱাক নিযুক্তি প্ৰদানৰ লগতে দিব্যংগ সকলৰ বিভিন্ন দাবী পূৰণ কৰাৰ বাবেও চৰকাৰক আহ্বান জনায় সংগঠনটোৱে ।

ONGC ত কৰ্মচাৰীৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ বাবে খনন কাৰ্য হ্ৰাস পাইছে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কয় যে ONGC ৰক্ষা কৰাই এই প্ৰতিবাদৰ মূল লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে । ONGC বৰ্তমান নিঃশেষ হৈ যাবলৈ ধৰিছে বুলি উল্লেখ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । আনহাতে ONGC ক বহিৰাগত কোম্পানীক বিক্ৰীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে নিখিল ভাৰত ট্ৰেড ইউনিয়ন কংগ্ৰেছে ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধীতা কৰিছে(Oil and Natural Gas Corporation) ।

১৮ টা দাবী পূৰণৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল শিৱসাগৰ

লগতে উল্লেখ কৰে যে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ বৰ্তমান পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে । তেঁওলোকৰ মুখ্য দাবীসমূহ অতি শীঘ্ৰে পূৰণ কৰিব লাগে । দুটা বছৰে নিৰ্মাণ শ্ৰমিকসকলৰ ধন মোকলাই দিয়াৰো আহ্বান জনাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে । শিক্ষা বৃত্তিৰ ধন তথা স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ ধন মোকলাই দিবলৈ আহ্বান জনাই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । শীঘ্ৰে এই দাবীসমূহ পূৰণ নকৰিলে জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।

