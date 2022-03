শিৱসাগৰ, 1 মাৰ্চ : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰথম বছৰত এক লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল । এই প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত দিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি । কিন্তু শৰ্মা চৰকাৰৰ ন মাহ উকলি যোৱাৰ পাচতো বৰ্তমানলৈকে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই ৷ এই অভিযোগ ৰাইজৰ দলৰ ।

মঙলবাৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত শিৱসাগৰ পুখুৰীৰ পাৰৰ পৰ্যটন কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ৰূপায়ন কৰা হয় এক দুঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীৰ (Employment protest of Raijor Dal led by Akhil Gogoi in Sivsagar)। শিৱসাগৰ এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আগন্তুক তিনি মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ বিজেপি চৰকাৰক পূৰ্ণ কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে ।

আনকি আজি অৰ্থাৎ ১ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আগন্তুক তিনি মাহলৈ প্ৰতি সপ্তাহৰ মূৰে মূৰে চলাই নিব বুলিও এক প্ৰকাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ৷

উল্লেখ্য যে, বিজেপি দলৰ প্ৰথমখন চৰকাৰৰ দিনত মুঠ ৪৬৬৪ টা পদৰ বাবে আবেদন দি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল যদিও আজিলৈকে উক্ত বিজ্ঞাপনৰ বিৰুদ্ধে কোনো নিযুক্তি প্ৰদান কৰা নহ’ল । সেইদৰে বৰ্তমানৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এক লাখ চাকৰি প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল, যদিও বৰ্তমানে দুয়োখন চৰকাৰে ১৫,১৩০ টা পদৰ বিজ্ঞাপন দিছে ৷ কিন্তু নিযুক্তি বৰ্তমানলৈকে শূণ্য ।

সেয়ে চৰকাৰে এক লাখ নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ নকৰালৈকে ৰাইজৰ দলৰ নেতৃত্বত এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব বুলি একপ্ৰকাৰে সকিয়নি প্ৰদান কৰে অখিল গগৈয়ে । লগতে বিধায়ক গগৈয়ে সকলো বিৰোধী দল, জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংগঠন তথা ৰাইজক এই নিয়োগ আন্দোলনত অংশ ল’বলৈ এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আহ্বান জনায় ।

