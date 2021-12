আমগুৰি,৪ ডিচেম্বৰ: প্ৰায় নি:শেষ হোৱাৰ দিশে আহোম যুগৰ ঐতিহাসিক মণিপুৰী দুৱাৰ (Ahom reign Manipuri door is in ruins)। চৰকাৰী অৱহেলাৰ বাবে শিৱসাগৰৰ গৌৰীসাগৰত থকা এই ঐতিহাসিক সমল ধ্বংসস্তুপত পৰিণত হৈছে । স্বৰ্গদেও ৰাজেশ্বৰ সিংহৰ ৰাজত্বকালতে ৰংপুৰৰ প্ৰৱেশ পথত মাছখোৱা গড়ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল মণিপুৰী দুৱাৰ । কিন্তু এতিয়া সেই ইতিহাস সমৃদ্ধ মণিপুৰী দুৱাৰৰ বেছি অংশ নদীত জাহ গৈছে (Historic Manipuri doors submerged in river)।

গৌৰীসাগৰৰ মিটং নদীৰ বুকুত ভাঙি চিঙি নি:শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আহোম ৰমণী কুৰঙ্গনয়ণীৰ সমন্বয়ৰ বাৰ্তাবাহক মণিপুৰী দুৱাৰ । অসম আৰু মণিপুৰৰ সম্বন্বয়ৰ প্ৰতীকস্বৰূপ মণিপুৰী দুৱাৰৰ ভগ্নাৱশেষ নদীত জাহ যাব ধৰিছে যদিও কোনো গুৰুত্ব নাই অসম চৰকাৰ তথা পুৰাতত্ব বিভাগৰ । চৰকাৰৰ এনে দায়িত্বজ্ঞানহীন কাণ্ডক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ সচেতন লোকসকল । ৰাইজে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে সঠিক সময়ত ইয়াক সংৰক্ষণ নকৰিলে আৰু কিছু বছৰ পাছত হয়টো মণিপুৰ দুৱাৰৰ কোনো অস্তিত্বই নাথাকিব ।

ধ্বংসৰ গৰাহত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক মণিপুৰী দুৱাৰ

ইতিহাস অনুসৰি মণিপুৰৰ ৰজা মগলুৱে জীয়ৰী কুৰঙ্গনয়ণীক আহোম স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহলৈ বিয়া দিছিল । তাৰ চিন স্বৰূপে সম্ভৱত ৰংপুৰ নগৰলৈ যোৱা উত্তৰ দিশৰ সীমাত থকা নগৰৰ দুৱাৰখনৰ নাম মণিপুৰী দুৱাৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল ।

এনে এক ইতিহাস সমৃদ্ধ সমল চৰকাৰে সংৰক্ষণ কিয় কৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে । অতি শীঘ্ৰে আহোম ৰাজত্ব কালৰ স্মৃতিস্বৰূপ এই মণিপুৰী দুৱাৰ সংৰক্ষণ কৰি ইয়াৰ ওপৰত গৱেষণা কৰিবলৈও চৰকাৰক দাবী জনাইছে স্থানীয় একাংশ লোকে ।

