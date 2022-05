নলবাৰী,৩১ মে' : আজি বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস (World No Tobacco Day 2022)। ভাৰতৰ লগতে অসমৰো ভিন্ন প্ৰান্তত এই দিৱস পালন কৰা হৈছে । নলবাৰী জিলাৰ বহু কেইটা স্থানত উদযাপন কৰা হৈছে ধঁপাত বিৰোধী দিৱস (World No Tobacco Day celebrated in Nalbari)। নলবাৰীৰ পি.এন.চি ৰোডস্থিত শ্বহীদ ভৱনতো নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ উদ্যোগত আৰু নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।

ধঁপাত স্বাস্থ্যৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি জানিও দেশত ধঁপাত সেৱন কৰা লোকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈছে । যাৰ বাবে প্ৰতিবছৰে বহু লোক ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হোৱা বিভিন্ন সমস্যা বা ৰোগৰ বাবে মৃত্যু মুখত পৰিছে । কৰ্কটকে ধৰি হৃদৰোগ, শ্বাস-প্ৰশ্বাসজনিত ৰোগ আদি ধঁপাত সেৱনৰ ফলত হয় । সেয়েহে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰতিবছৰে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।

নলবাৰীত বিশ্ব ধঁপাত বিৰোধী দিৱস উদযাপন

এই দিৱস পালনৰ লগতে ৰাইজক সজাগ কৰাৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ৰুবুল বৰ্মনৰ সভাপতিত্বত আয়োজিত সভাত উপস্থিত থাকে নৰ্থ ইষ্ট কেঞ্চাৰ হাস্পতালৰ অধ্যক্ষ গণেশ তামুলী, সদৌ নলবাৰী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক অক্ষয় ডেকা, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিক্ষা সম্পাদক ভৱজিৎ বেজবৰুৱা, ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক ৰিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্পাদক নৱ কুমাৰ ডেকাকে প্ৰমুখ্য কৰি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়-ববীয়া সকল । কেইবাখনো শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু অঞ্চলটোৰ বহু লোকে দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে (Anti Tobacco Awareness Meeting at Nalbari)।

এই সভা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, সাংবাদিক, নলবাৰী জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি শৰ্মাই । ভাষণ প্ৰসংগত বক্তাসকলে নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ কথা চিন্তা কৰি ধঁপাতৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰি পৰিৱেশ সুৰক্ষিত কৰি ৰখাত গুৰুত্ব প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনায় । অনুষ্ঠানৰ শেষত ধঁপাত মুক্ত অসম গঢ়াৰ বাবে বিভিন্ন ফেষ্টুনেৰে এক শোভাযাত্ৰাও উলিওৱা হয় ।

