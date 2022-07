নলবাৰী,২৮ জুলাই: ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ(75th years of Independence of India) হোৱা উপলক্ষে 'আজাদী কা অমৃত উৎসৱ'(Azadi Ka Amrit Mahotsav)ৰ লগত সঙ্গতি ৰাখি দেশত চলি থকা 'ঘৰে-ঘৰে ত্ৰিৰংগা’ অভিযানে (Har Ghar Tiranga Abhiyan) অসমতো এক গতি লাভ কৰিছে(Har Ghar Tiranga Programme in Nalbari) । ৰাজ্যৰ অন্যান্য জিলাৰ দৰে নলবাৰীতো মহিলাসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে ত্ৰিৰংগা প্ৰস্তুত কৰাত(Har Ghar Tiranga mission preparation in Nalbari) । নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিত মুকলি কৰা হ'ল ত্ৰিৰংগা পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মুকলি ।

নলবাৰীত এজাক মহিলা ব্যস্ত হৈ পৰিছে দেশৰ স্বাভিমান জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত । অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান(Assam State Rural Livelihood Mission) মধুপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ উদ্যোগত আৰু মা মণ্ডল পৰ্যায় সংগঠনৰ সহযোগত প্ৰায় ১০ গৰাকী মহিলাই জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে । ১২ হাজাৰ পতাকা প্ৰস্তুতৰ লক্ষ্য বান্ধি লৈছে এইসকল মহিলাই ।

Har Ghar Tiranga: ত্ৰিৰংগা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত নলবাৰীৰ এদল মহিলা

পতাকা প্ৰস্তুতৰ সমান্তৰালভাৱে বিক্ৰী কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে এইসকল মহিলাই । পতাকা অনুপাতে দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে মহিলাসকলে । ইফালে ৰাইজৰ সহাৰি দেখি আপ্লুত হৈ পৰিছে মহিলাসকল ।লগতে দেশৰ স্বাধীনতাৰ ৭৫ বৰ্ষত প্ৰত্যেকখন ঘৰত পতাকা উত্তোলন কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখি কম মূল্যত নিৰ্মাণ কৰা জাতীয় পতাকা সমুহ বিক্ৰী কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰে ।

লগতে পঢ়ক: Har Ghar Tiranga: কলিয়াবৰত একেদিনাই মুকলি দুটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ