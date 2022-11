নলবাৰী, 18 নৱেম্বৰ: নলবাৰীৰ ৰাজপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি(Accident in Nalbari) । ৰাসৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে নলবাৰীত মৰ্মান্তিক ঘটনা (Raas festival in Assam)৷ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত পুৱাৰ ভাগত দুটাকৈ দুৰ্ঘটনাত ৫ জন লোকে সাৱটিবলগীয়া হৈছিল কৰুণ মৃত্যুক ৷ ইয়াৰ পিছতে পুনৰ একেদিনাই নলবাৰীৰ লোহাৰকাঠাত সংঘটিত হৈছে তৃতীয়টো শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা(Tragic road accident in Nalbari) ।

নলবাৰীত পুনৰ পথ দুৰ্ঘটনা

পথ দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় এজন চাইকেল আৰোহী(One dead in Road accident) । ‌দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত এজন চাইকেল আৰোহী থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে এজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয়(One injured in Nalbari road accident) । এগৰাকী চাইকেল আৰোহীক এখন টেম্পোৱে পিছফালৰ পৰা খুন্দিয়াই পলায়ন কৰাৰ পাছতে এজন পথচাৰীয়ে চাইকেল আৰোহীজনক উদ্ধাৰ কৰিব লওঁতেই পিছফালৰ পৰা অহা তীব্ৰ বেগী দুচকীয়া বাহন এখনে দুয়োজনকে পুনৰ প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে ।

ফলত চাইকেল আৰোহীজন থিতাতে নিহত হয়(One dead in Nalbari road accident) আৰু পথচাৰীজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । নিহত চাইকেল আৰোহীজনৰ নাম আব্দুল হান্নান বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে । আনহাতে দুৰ্ঘটনাটোত গুৰুতৰভাৱে আহত পথচাৰীজনৰ নাম নগেন কলিতা । আহত লোকজনক আদাবাৰীৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।

নিহত লোকজনৰ ঘৰ লোহাৰকাঠাত আৰু আহত লোকজনৰ ঘৰ আদাবাৰীত বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে । দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত কৰি টেম্পোখনে পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও আদাবাৰী পহৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে দুচকীয়া বাহনখনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

দুচকীয়া বাহনখনৰ নম্বৰ AS-01-AJ-7921 ৷ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভৰ বাবে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ক্ষীপ্ৰ কৰি তুলিছে আদাবাৰী পহৰা চকীৰ আৰক্ষীয়ে ।

