শেহতীয়া বান আৰু ভূমিস্খলনৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ বাবে আংশিকভাৱে ১১খন ৰে’লৰ যাত্ৰা বাতিল কৰা হৈছে । আনহাতে সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হৈছে ১৮খন ৰে’লৰ যাত্ৰা (Many trains cancelled due to floods and landslides)। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰে’ল আৰু ঘাইপথেৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে । ডিমা হাচাওত হোৱা ভয়াৱহ ভূমিস্খলন-বানৰ বাবে ব্যাহত হৈ পৰিছে ৰে’লসেৱা ।

প্ৰযুক্তিৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল ভাৰত । ভাৰতত মুকলি দেশৰ প্ৰথমখন 5G টেষ্টবেড (First 5G testbed launched in India)। ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ামক প্ৰাধিকৰণৰ (TRAI) ৰূপালী জয়ন্তীত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই 5G টেষ্টবেড । এতিয়াৰে পৰা দেশৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু অন্যান্য উদ্যোগসমূহে 5G নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পৰীক্ষা আৰু বৈধতা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বিদেশলৈ যাব নালাগে ।

সোমবাৰে লণ্ডনৰ Westminister Magistrates' Court ত ভাৰত চৰকাৰৰ হৈ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি অধিবক্তাই কয় যে, যোৱা সময়চোৱাত ডাঃ মুকুল হাজৰিকাই নতুন প্ৰজন্মক আলফা(স্বা)ত যোগদানৰ বাবে উৎসাহিত কৰি অহাৰ লগতে ম্যানমাৰৰ আলফা শিবিৰত উপস্থিত থাকি ভাষণো দিছিল ৷ সোমবাৰে ডাঃ হাজৰিকা লণ্ডনৰ এখন আদালতত সোঁ-শৰীৰে হাজিৰ হোৱাৰ উপৰিও তেওঁৰ অধিবক্তা বেন কুপাৰে আদালতত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে যে, এইগৰাকী বিশিষ্ট চিকিৎসক কোনোধৰণে ভাৰত চৰকাৰে দাবী কৰাৰ দৰে অসমৰ কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় ৷

হৰিনামৰ অমিয়া সুৰেৰে মুখৰিত হ’ল ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰ ৷ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি উপলক্ষে ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত সোমবাৰৰ পৰা তিনিদিনিয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ ৷

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিনামূলীয়া প্ৰতিষেধক সম্পূর্ণ ৰূপত পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত ৰাজ্যৰ ২৫,৬৯,৭৩৬ টি শিশু । ৰাজ্যখনৰ ২১.৭ শতাংশ শিশু অতিশয় খীণ । ৰাজ্যৰ ৩৫ শতাংশ শিশুৰেই বিকাশ বাধাগ্ৰস্ত (Thirty five percent of children in the state who are malnourished) । ৰাজ্যখনৰ ৩২.৮ শতাংশ শিশুৰেই ওজন কম । শিশুৰ স্বাস্থ্য আৰু বিকাশৰ বাবে অসমে কেন্দ্ৰৰ পৰা অনুদান লাভ কৰিছে ২০১৬-১৭ চনত ৩৬৬.৭৭ কোটি টকা, ২০১৭-১৮ চতন ৩৯৫.১৩ কোটি টকা, ২০১৮-১৯ চনত ৩৬৫.৪৪ কোটি টকা, ২০১৯-২০ চনত ৩৯২.০৭ কোটি টকা আৰু ২০২০-২১ চনত ৪৩৫.১৮ কোটি টকা ৷

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation become critical in Assam) ৷ ২০ খন জিলাৰ ৬৫২ খন গাঁও সম্পূৰ্ণৰূপে বানত বিধ্বস্ত ৷ প্ৰায় ১,৯৭,২৪৮ গৰাকী লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে বানত প্লাৱিত হৈছে ১৬,৬৪৫.৬১ হেক্টৰ কৃষি ভূমি ৷

পশ্চিম নলবাৰীত বানৰ তাণ্ডৱ (Flood in Nalbari) ৷ জিলাখনৰ টিহুৰ বালি, মাক্ৰাপাৰা আদি অঞ্চলসমূহে বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাৰ পিছত মধুপুৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ লখোপুৰত বানে ধাৰণ কৰিছে সংহাৰী ৰূপ ৷ জিলাখনৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ এলেকা হিচাপে পৰিচিত ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ কেইবাটাও অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত(Flood effects west part of nalbari district) ৷

শেহতীয়াকৈ উৎকোচ লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কংগ্ৰেছ নেতা কাৰ্তি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে । সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে নেতাগৰাকীৰ বাসগৃহ আৰু কাৰ্যালয়ত চিবিআইৰ অভিযান অব্যাহত আছে (CBI searches multiple locations of Karti Chidambaram)। কংগ্ৰেছ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ পুত্ৰ হৈছে কাৰ্তি চিদাম্বৰম ।

হঠাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটী-শিলচৰৰ বিমান ভাড়া (Flight fare for Guwahati to Silchar increased) ৷ শিলচৰ আৰু গুৱাহাটীৰ মাজত চলা ইণ্ডিগ' আৰু স্পাইছজেট বিমানৰ ভাড়া 12 হাজাৰ 500 টকাৰ পৰা 14 হাজাৰ পৰ্যন্ত হৈছে ৷ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ ভাড়া উৰ্দ্ধমুখী হৈ 31 হাজাৰ 500 টকা হৈছেগৈ ৷

নলবাৰী আৰু বৰপেটা সীমান্তৱৰ্তী সৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত নামশলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (Road accident at Namshala) । I20 বাহনে মহতিয়াই নিয়ে 5 খনকৈ বাইক তথা পথচাৰীক । থিতাতে নিহত 3 জন (3 people died in road accident) ৷