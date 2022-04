আকৌ ফুটিল অসম আৰক্ষীৰ গুলী (Police encounter at Mukalmua) ৷ সোমবাৰে নিশা মুকালমুৱাৰ কাপলাবড়ীত দৌলাশাল আৰক্ষীৰ অভিযান । আৰক্ষীৰ গুলীত আহত দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইত দিলবাৰ আলী ৷

আজি শুনানি গ্ৰহণ কৰা হ’ব উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰীৰ হিংসাত্মক গোচৰ(Lakhimpur Kheri Violence) ৰ ৷ উল্লেখ্য যে, 2021 চনৰ 3 অক্টোবৰত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লখিমপুৰৰ খেৰী জিলাত আঠগৰাকীকৈ কৃষকে মন্ত্ৰীপুত্ৰৰ বাহনৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ৷ উক্ত বাহনখন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অজয় মিশ্ৰ টেনীৰ পুত্ৰ আশীষ মিশ্ৰৰ বুলি পিছত পোহৰলৈ আহে ৷ গোচৰটোৰ তদন্তৰ ভাৰ SIT ক অৰ্পণ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত চাৰ্জ শ্বীট দাখিল কৰে ৷

অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীকাকুলাম জিলাত সংঘটিত হৈছে এক দুৰ্ঘটনা ৷ তীব্ৰবেগী কোণাৰ্ক এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে পাঁচজনকৈ লোকে(Five knocked down by train in freak mishap) ৷ ইতিমধ্যে মৃত লোককেইজনৰ ভিতৰত দুজন যাত্ৰী অসমৰ বুলি চিনাক্ত কৰাৰ বিপৰীতে এজন ওড়িশাৰ ব্ৰহ্মপুৰম অঞ্চলৰ বাসিন্দা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ বাকী দুজনক এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগমোহন ৰেড্ডীয়ে ৷

ভাৰতীয় সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান জ্ঞানপীঠ প্ৰদান কাব্য ঋষি নীলমণি ফুকনক (Kavyarishi Nilmani phukan awarded with Jnanpith) ৷ অসম প্ৰকাশন পৰিষদে তেখেতৰ কবিতা দেশৰ বিভিন্ন ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলিও জানিব দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷

অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰঙালী উৎসৱ(Rangali Utsav 2022 held at Tingkhong) ৰ মঙলবাৰে সামৰণি পৰিব ৷ সোমবাৰে ৰঙালী উৎসৱ 2022 ৰ উদ্বোধন কৰে অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱাই ৷

দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তৰ-পূৱৰ নদীসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈ আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে । ত্ৰিপুৰাৰ দুখনকৈ নৈৰ সন্দৰ্ভত নতুনকৈ অধ্যয়ন চলাব ব'ৰ্ডে । আগৰতলাত অনুষ্ঠিত ব'ৰ্ডৰ সাধাৰণ সভাত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ (Brahmaputra Board general meeting at Tripura) । কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগৰ সহযোগত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব'ৰ্ডে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত দক্ষতা বিকাশৰ ওপৰত কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰিব ।

ঝাৰখণ্ডৰ দেওঘৰ জিলাত ত্ৰিকুট ৰ’পৱেৰ দুৰ্ঘটনা (Deoghar Trikut ropeway accident) । বায়ু সেনাই ৰ’পৱেত আৱদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । সোমবাৰে নিশা এই অভিযান স্থগিত ৰখা হৈছিল । মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে উদ্ধাৰ অভিযান ।

২০১৬ বৰ্ষতে আধাৰশিলা নিৰ্মাণ কৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ দহোটীয়াচুকৰ ড৹ বি.আৰ. আম্বেদকাৰ ভৱনৰ খবৰ ল’বলৈ আহৰি পোৱা নাই জনপ্ৰতিনিধি অথবা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই ৷ হাবি-জংঘলেৰে আৱৰি ধৰা ভৱনটো পৰ্যবসিত হৈছে মদ-জুৱাৰ আড্ডাস্থলীত (B R Ambedkar Bhawan neglected in Tinsukia)৷

পানবজাৰ থানাৰ ২০১৪ চনৰ পুৰণি গোচৰত দোষমুক্ত বিধায়ক অখিল গগৈ (Akhil Gogoi become free from old case) ৷ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়তে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত থকা আৰক্ষীক বাধা প্ৰদানৰ গুৰুতৰ অভিযোগত গোচৰটো ৰুজু হৈছিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে ৷

তামুলপুৰ জিলাৰ বগামাটি বনভোজস্থলীত আৰম্ভ হ’ল দুঃসাহসিক ক্ৰীড়া ৰাফটিং (Adventure sports rafting begins at Bogamati) । বিগত বৰ্ষত সমূহতকৈ এই বৰ্ষত আগতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰা হৈছে এই ৰাফটিং ।