পুৰুষৰ পৰা ৰূপান্তৰিত লোকে জন্ম দিব পাৰে সন্তান : স্বাতী বিধান বৰুৱা

নলবাৰী, ২৪ মাৰ্চ : শুকুৰবাৰে নলবাৰী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এক বিশেষ সভাৰ ৷ নলবাৰী জিলা গ্ৰামীণ বিকাশ অভিকৰণ বিষয়াৰ কাৰ্যলয়ত আয়োজিত এই সভাত তৃতীয় লিংগৰ অধিকাৰ আইন আৰু সুবিধা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় (Third Gender Awareness Program in Nalbari)৷

নলবাৰীত আয়োজিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নলবাৰী জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক সুধাকৰ সিং, মনোৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ নিপুল মহন্ত ৷ লগতে উপস্থিত থাকে অসম চৰকাৰৰ ৰূপান্তৰিত মহিলা কল্যাণ সমিতিৰ এচ’ছিয়েত ভাইচ চেয়াৰ পাৰ্চন তথা উচ্চ ন্যায্যলয়ৰ অধিবক্তা স্বাতী বিধান বৰুৱা (First transgender judge Swati Bidhan Baruah) প্ৰমুখ্যে কেবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা তৃতীয় লিংগৰ বহু প্ৰতিনিধি ৷

উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা স্বাতী বিধান বৰুৱাই কয়, ‘‘তৃতীয় লিংগই পাব লগা অধিকাৰসমূহৰ পৰা বৰ্তমানো বঞ্চিত হৈ আছে ৷ সমাজৰ একাংশ লোকে তৃতীয় লিংগৰ মানুহক জন্মৰ পৰা অপৰাধী বুলি গণ্য কৰে ৷ কিন্তু তৃতীয় লিংগৰ মানুহক এতিয়া সমমৰ্যাদা দিবলৈ ন্যায়ালয়ে অধিকাৰ দিছে’’ (Right to equality for transgender)৷

লগতে তেওঁ কয়, ‘‘তৃতীয় লিংগ মানে হিজৰা বা কিন্নৰ নহয় ৷ তৃতীয় লিংগ হ’ল ৰূপান্তৰিত মহিলা ৷ ৰূপান্তৰিত মহিলাই সন্তানো জন্ম দিব পাৰে । এই ৰূপান্তৰিত মহিলাসকলক ৫৯ টা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে’’ ৷ ইয়াৰ উপৰিও স্বাতী বিধান বৰুৱাই আৰু কয়, ‘‘তৃতীয় লিংগৰ বুলি বহু লোকে ভুৱা কিন্নৰ হৈ ধন সংগ্ৰহ কৰি আছে ৷ এই ভুৱা কিন্নৰসকলৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব’’ ৷

