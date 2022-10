নলবাৰী, ৯ অক্টোবৰ: এন পি এছ বাতিল কৰা (Demand for cancellation of NPS) আৰু অ' পি এছত (Demand for inclusion in OPS) অন্তৰ্ভূক্ত কৰাৰ দাবীত নলবাৰীৰ টাউন মোক্তাবত (Town Moktab of Nalbari) সদৌ অসম নিউলি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজড্ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থা (All Assam Newli Provincialized Teacher Association) আৰু নলবাৰী প্ৰাথমিক শিক্ষক সংস্থাৰ (Nalbari Primary Teachers Association) উদ্যোগত এখন সাধাৰণ সভা অনুষ্ঠিত হয় (Teachers meeting at Nalbari)।

উক্ত সভাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হ'ল ২০১৩ চনত প্ৰাদেশীকৃত প্ৰাথমিক শিক্ষকসকল । সভাখনত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি শিক্ষকসকলে কয়,'আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে । আমাৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে । আমাক এন পি এছ আওতাৰ পৰা বাদ নিদিলে আমি অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত চাৰিআলি চ'কত ফুচকাৰ দোকান দিব লাগিব।'

নলবাৰীত চৰকাৰক এন পি এছ বাতিলৰ দাবী শিক্ষকৰ

আনহাতে,তেওঁ‌লোকে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা পূৰ্বৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ড৹হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Dr Himanta Biswa Sarma) লগত বিষয়টো সন্দৰ্ভত হোৱা কেইবালানি আলোচনাত কেৱল মাত্ৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰি অহা বুলিয়েই ক্ষোভ উজাৰে । অনাগত সময়ত তেওঁ‌লোকক এন পি এছৰ পৰা আতৰাই অ'পি এছত অন্তৰ্ভূক্ত নকৰিলে তীব্ৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক:অমিত শ্বাহক হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ চৰকাৰে কৰা ব্যৱহাৰক লৈ গৌৰৱান্বিত ভূপেন বৰা