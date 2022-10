নলবাৰী, ১১ অক্টোবৰ: নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ বৰলিয়াৰপাৰত মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা । দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে নিহত হয় স্কুটি আৰোহী এটি কিশোৰ । নিহত কিশোৰটিৰ নাম ৰক্তিম দাস (১২) বুলি জানিবপৰা গৈছে ৷

এখন ট্ৰাক আৰু এখন স্কুটিৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত সংঘটিত হয় পথ দুৰ্ঘটনাটো । উল্লেখ্য যে, এখন স্কুটিৰে বৰপেটা অভিমুখে গৈ আছিল 12 বছৰীয়া ৰক্তিম দাস আৰু তেওঁৰ দুৰ্ভগীয়া মাতৃ । সেই সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে স্কুটিখনক খুন্দা মৰাৰ লগতে বহুদূৰ চোঁচৰাই লৈ যায় (Truck scooty collision at Mukalmua)৷ ফলত থিতাতে নিহত হয় স্কুটি আৰোহী ৰক্তিম দাস (১২) নামৰ কিশোৰজন ।

পথ দুৰ্ঘটনাত পুত্ৰ নিহত, মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আহত

কিশোৰজন নিহত হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি চালক মাতৃ দময়ন্তী দাস নামৰ মহিলাগৰাকী । আহত দময়ন্তী দাসক ততাতৈয়াকৈ মুকালমুৱা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ৷ উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটীৰ পৰা বৰপেটাৰ চেঙালৈ মাতৃ-পুত্ৰ স্কুটিৰে গৈ থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো (Road Accident at Mukalmua)। মৃত কিশোৰজনৰ ঘৰ বৰপেটাৰ ভেল্লাত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা স্কুটিখনৰ নম্বৰ AS 01 DB 6945 আৰু ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS 01 DD 0468 ৷ কিশোৰটিৰ মৃত্যুৰ পাছতে বৰপেটাত শোকৰ ছাঁ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

আনহাতে জোনাইতো মঙলবাৰে সংঘটিত হয় এক নাও দুৰ্ঘটনা (Boat accident in Jonai) ৷ লালি আৰু চিয়াং নদীৰ সংযোগস্থলত সংঘটিত হয় এই নাও দুৰ্ঘটনা ৷ নাওখনত সাতগৰাকী যাত্ৰী আছিল আছিল যদিও ছয়গৰাকী যাত্ৰীৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ৷ কিন্তু বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে এটি এবছৰীয়া শিশু ৷ সন্ধানহীন হৈ থকা শিশুটি অমিয় দলেৰ কন্যা ঐকনেং দলে ৷ জোনাই চিমেন চাপৰিৰ কাংকান চাপৰিত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷

ইফালে সোমবাৰে নগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় বন বিষয়া সুৰজিত সিং ৷ এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰেভেলাৰৰ খুন্দাত নিহত হয় বন বিষয়া সুৰজিৎ সিং ৷ গুৱাহাটীলৈ বিভাগীয় কামত গৈছিল বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীজন (Forest officer killed after being hit by traveller)

