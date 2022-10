নলবাৰী, ১০ অক্টোবৰ: ৰাজ্যত অব্যাহত আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ চোৰাং সৰবৰাহ (Petrol Diesel smuggling in Assam)। আৰক্ষীয়ে প্ৰায়ে অভিযান চলাই ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চোৰাং পেট্ৰ'ল-ডিজেলসহ টেংকাৰ জব্দ কৰাৰ লগতে এই চক্ৰৰ লগত জড়িত লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আহিছে । কিন্তু আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ কঠোৰ পদক্ষেপৰ পাছতো একাংশ দুষ্টচক্ৰই পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ সৰবৰাহৰ বাবে লৈছে বিকল্প উপায় ।

পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য আকাশলঙ্ঘী হোৱাৰ সময়তে একাংশ অসাধু লোকে এতিয়া ইয়াৰ চোৰাং বেহাত নামিছে (Smuggling Petrol seized at Nalbari) । নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ দমদমা পথাৰত মুকালমুৱা আৰক্ষী আৰু দৌলাশাল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ২৬ টা পেট্ৰ'ল (Smuggling Petrol seized in Mukalmuwa) ভৰ্তি ড্ৰামসহ এখন টেংকাৰ জব্দ কৰে ।

নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত চোৰাং টেংকাৰসহ দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ

চোৰাং তেলখিনিৰ লগতে এই ব্যৱসায়ত জড়িত দুজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে (Two smuggler of petrol arrested at Mukalmuwa)। ধৃত লোক দুজন হৈছে আব্দুল কাদেৰ আৰু হাফিজুৰ ।

জানিব পৰা মতে, ধৃত আব্দুল কাদেৰৰ বাসগৃহত নিশা দৌলাশাল আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই চোৰাং পেট্ৰ'লসহ AS 07 A 4131 নম্বৰৰ টেংকাৰখন জব্দ (Petrol loaded tanker seized in Nalbari ) কৰে । উল্লেখ্য় যে, এই লোকদুজনে দীৰ্ঘদিন ধৰি কৌশলেৰে চোৰাং পেট্ৰ’লৰ ৰমৰমীয়া বেহা চলাই আহিছিল । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

