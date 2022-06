নলবাৰী,১৮ জুন : ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood situation in Assam)। বাকী জিলাসমূহৰ উপৰিও নলবাৰী জিলাৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি অতি ভয়াৱহ হৈ পৰিছে । জিলাখনৰ বহু লোকে ইতিমধ্যে নিজৰ ঘৰ, মাটি হেৰুৱাইছে । পশুধনৰো মৃত্যু হৈছে । সমান্তৰালকৈ বহু ৰাজহুৱা সম্পদ নদীৰ বুকুত জাহ গৈছে (Many properties destroyed in erosion in Assam)।

আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াই কালৰূপ ধাৰণ কৰিছে জিলাখনত । গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰিছে বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চল । ইয়াৰ মাজতে চকুৰ পলকতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয় (Erosion threatens government school in Nalbari)। নদীত বিলীন হৈ গ'ল ভাংনামাৰীত থকা লাউপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ।

Floods in Nalbari : বৰক্ষেত্ৰীৰ ভাংনামাৰীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহ গ'ল বিদ্যালয়

উল্লেখ্য যে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন কিছুদিন পূৰ্বে গৰাখহনীয়াৰ আশংকাত উক্ত স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল । অৱশেষত বিদ্যালয়খনৰ পুৰণি গৃহটো আজি এনেদৰে গৰাখহনীয়াৰ কৱলত পৰি নিঃশেষ হৈ যায় । ইয়াৰোপৰি অঞ্চলটোত থকা ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানা, মধ্য কামৰূপ মিলন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানো গৰাখহনীয়াৰ আশংকাত ইতিমধ্যে অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে ।

অঞ্চলটোত এনেদৰে গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাত এতিয়া শংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ । বহু বছৰ ধৰি সেই অঞ্চলটোত গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাই দেখা দি আহিছে যদিও প্ৰতিৰোধৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ ।

