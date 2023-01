বিশেষ জনগোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ চৰকাৰৰ

৬ জানুৱাৰী, নলবাৰী : শুকুৰবাৰে নলবাৰীত উপস্থিত হয় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমান । নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত উপস্থিত হৈ সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে (GS of Raijor Dal criticized CM) । অহা ৮ জানুৱাৰী, দেওবাৰে নলবাৰীৰ বদানি আখিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগা ৰাইজৰ দলৰ দ্বিতীয় দ্বিবাৰ্ষিক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অনুষ্ঠানৰ প্ৰাকক্ষণত প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানে (establishment day of Raijor Dal at Nalbari) ।

তেনে সময়তে সাংবাদিকৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানে কয় যে ২০০৭ চনত অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল আৰু অসমৰ বিভিন্ন দল-সংগঠন, জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে আপত্তি কৰাৰ বাবে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰিছিল (Raijor Dal reacted on Batadrawa eviction) ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্বাচনী আয়োগক আবেদন দিয়াৰ পিচত নিৰ্বাচনী আয়োগে যোৱা ১ জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে (raijor Dal reacted on district change of villages) । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে চাৰিখন জিলা কৰ্তন, কিছুমান গাঁও এখন জিলাৰ পৰা কৰ্তন কৰি অন্য এখন জিলাত সংলগ্ন কৰি বিজেপি চৰকাৰে অসমৰ এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীক লক্ষ্য কৰি লৈছে (Raijor Dal GS Reaction on Delimitation) ।

জনগোষ্ঠীটোৰ কোনো লোকে যাতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই এই পদক্ষেপ । আনহাতে, সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ খচৰা তালিকা ওলোৱাৰ পিছত যদি তাত সংবিধানবিৰোধী কাৰ্য দেখা যায় তেন্তে তীব্ৰ আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ দিয়ে ৰাইজৰ দলৰ নেতা আজিজুৰ ৰহমানে । আনহাতে, বটদ্ৰৱাত চৰকাৰে বুলড'জাৰ চলোৱাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (CM Himanta Biswa Sarma) বিৰুদ্ধে তীক্ষ্ণ মন্তব্য আগঢ়ায় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ক্ষমতা দেখুৱাবৰ বাবেহে বটদ্ৰৱাত বুলড'জাৰ চলাই ঘৰ ভাঙিছিল বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে । লগতে বটদ্ৰৱাত বুলড'জাৰ চলাই ঘৰ ভাঙি দিয়া কাৰ্যত উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পিচতহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বটদ্ৰৱাত অন্যায় হোৱা বুলি কৈ ভুল স্বীকাৰ কৰা বুলিও তেওঁ মন্তব্য কৰে । সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীৰ লগতে মন্তব্য, এই সন্দৰ্ভত কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভুল স্বীকাৰ কৰিলেই নহ'ব, বটদ্ৰৱাত বুলড'জাৰ চলাই ঘৰ ভাঙি দিয়া আৰক্ষী বিষয়াকেইজনৰ ওপৰতো কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব ।

লগতে বুলড'জাৰ চলোৱা পৰিয়ালকেইটাক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ (Raijor Dal demand compensation of Batadrawa victims) প্ৰদানৰ উপৰি পৰিয়ালকেইটাৰ লগতে অসমবাসীৰ ওচৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা খোজাৰো দাবী জনায় ৰাইজৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমানে ।

