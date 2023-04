নলবাৰী, ৬ এপ্ৰিল : দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰ যেন একপ্ৰকাৰ ভূস্বৰ্গত পৰিণত হৈছে নলবাৰী জিলা । নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডত সংঘটিত এনে দুৰ্নীতি আৰু কেলেংকাৰীৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈ উন্নয়ন খণ্ডটোৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও কৰে হিতাধিকাৰীয়ে (huge scam in Barkhetri development block in Nalbari) ৷ উল্লেখ্য, দুৰ্নীতিৰ ধনেৰে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু উন্নয়ন খণ্ডত কৰ্মৰত কৰ্মচাৰীয়ে মিলি সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়াৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ আনহাতে, চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ ধন গো-গ্ৰাসে হজম কৰাৰ পিছত হিতাধিকাৰীৰ ধন উন্নয়ন খণ্ডটোৰ একাংশ বিষয়া-কৰ্মচাৰীয়ে আত্মসাৎ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (scam in PMGAY in Nalbari) ৷

উল্লেখ্য যে বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তা, কম্পিউটাৰ সহায়ক, পঞ্চায়ত সভানেত্ৰী, পঞ্চায়ত সচিব, স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অভিযন্তা আৰু গ্ৰাম ৰোজগাৰ সহায়কৰ জৰিয়তে দুষ্টচক্ৰই সৰকাইছে হিতাধিকাৰীৰ কৌটি কৌটি টকা (Barkhetri DBO alleged corruption) ৷ কিন্তু এই সকলোবোৰ জানি-শুনিও চকুমুদা কুলিৰ ভাও ধৰি আছে খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া লীনা হাজৰিকা । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটি হিতাধিকাৰীসকলে উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰে ।

অৱশ্যে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু নিৰ্বিকাৰ ৰূপত থাকে নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন ৷ সেয়ে ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হৈ থকাৰ পিছতো প্ৰশাসনৰ নিৰ্বিকাৰ ভূমিকাই ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ বৰক্ষেত্ৰীত । উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবাৰে বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ভাংনামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ একাংশ ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীয়ে উন্নয়ন খণ্ডটোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি প্ৰাপ্য ধন বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ৷ গাঁও পঞ্চায়তটোৰ অধীনৰ ত্ৰিছ/চল্লিছগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে বৃহস্পতিবাৰে বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়লৈ আহি উন্নয়ন খণ্ডৰ অভিযন্তা, কম্পিউটাৰ সহায়কৰ জৰিয়তে দুষ্টচক্ৰই আত্মসাৎ কৰা ধন বিচাৰি কাৰ্যালয়টো ঘেৰাও কৰে (protest against PMGAY scam in Nalbari) ৷

অভিযোগ মতে, ভাংনামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাৰ সৰহ সংখ্যক হিতাধিকাৰীৰ ধনেই আত্মসাৎ কৰিছে দুষ্টচক্ৰই ৷ হিতাধিকাৰীয়ে গৃহ নিৰ্মাণ কৰাৰ অন্তত তেওঁলোকে শ্ৰমিকৰ বাবদ জবকাৰ্ডৰ জৰিয়তে পাবলগীয়া ২১,৭৫৫ টকা কোনো দুষ্টচক্ৰই উলিয়াই নিয়ে ৷ ঘটনা সংক্ৰান্তত ভুক্তভোগী লোকসকলে ভাংনামাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিবলৈ যায় যদিও আৰক্ষীয়ে এজাহাৰ গ্ৰহণ নকৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ভুক্তভোগী হিতাধিকাৰীসকলে ৷

