নলবাৰী, 23 নৱেম্বৰ: একালৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰঘুনাথ মালাকাৰ আৰু নাই(Raghunath Malakar is no more) ৷ সোমবাৰে 91 বছৰ বয়সত বজালীস্থিত নিজ বাসগৃহতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে ৷ তেখেতৰ মৃত্যুত বৃহত্তৰ বজালীৰ লগতে অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখন পৰিছে শোকৰ ছাঁ ৷

উল্লেখ্য যে, ১৯৩১ চনত ডুবি গাঁৱৰ মালিপৰাত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল মালাকাৰে ৷ তেখেতে ১৯৪১ চনত প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা সমাপ্ত কৰি স্থানীয় কটকুছি গাঁৱৰ যাত্ৰা দলত চোক্ৰা নাইবা নাট্য শিল্পী(msr deama artist Raghunath Malakar) হিচাপে যোগদান কৰিছিল ৷ ২০০৩ চনত তেওঁ অসম চৰকাৰৰ পৰা শিল্পী পেঞ্চনো লাভ কৰিছিল ৷

প্ৰয়াত মালাকাৰৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়ে সকলোকে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৷ এইগৰাকী শিল্পীৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকস্তব্ধ বজালীবাসী ৷

