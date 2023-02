নলবাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাত ব্যাপক কেলেংকাৰী

নলবাৰী,২৫ ফেব্ৰুৱাৰী: এটাৰ পিছত আন এটাকৈ দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ ৬৫ নং কুৰিহামাৰী বৰচুলীয়া গাঁও পঞ্চায়তত । অৰুণোদয় আঁচনিৰ পিছত (scam of Arunoday scheme in Nalbari) এইবাৰ পঞ্চায়তখনত প্ৰধানমন্ত্ৰী আবাস যোজনাত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি (Scam of PMAY in Nalbari) । বৰক্ষেত্ৰী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৬৫নং কুৰিহামাৰী বৰচুলীয়া গাঁও পঞ্চায়তত এগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ (Pradhan Mantri Awas Yojana) হিতাধীকাৰীৰ অজ্ঞাতে জালিয়াতি কৰি ধন আত্মসাৎ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে (PMAY scam in Nalbari panchayat) ।

কুৰিহামাৰীৰ চানবৰ আলী নামৰ লোক এজনৰ AS1710353 আই ডি নম্বৰত ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবদ চৰকাৰে দিয়া ধন জমা হৈছে অন্য লোকৰ বেংক একাউণ্টত । এতিয়ালৈ ৩২,৫০০ আৰু ৪৮,৭৫০ টকাকৈ দুটা কিস্তিত মুঠ ৮১,২৫০ টকা জালিয়াতিৰে মোকলাই নি আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লোকজনে । প্ৰথম কিস্তিৰ পিছত দ্বিতীয় কিস্তিৰ বাবে ভুৱা ফটো সংলগ্ন কৰি মোকলাই নিছে দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন ।

আনহাতে, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ ওচৰত বাৰম্বাৰ অভিযোগ কৰাৰ পিছতো কোনো সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ অভিযোগকাৰী চানবৰ আলীৰ । উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে দৰিদ্ৰ লোকসকলক গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে চৰকাৰে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰি আহিছে । কিন্তু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ একাংশ বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ বাবে এই আঁচনিৰ ধন লাভ নকৰে প্ৰকৃত হিতাধীকাৰীয়ে ।

এইসকল বিষয়া, কৰ্মচাৰী আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মিলি একাংশ মধ্যভোগীয়ে দৰিদ্ৰ লোকৰ নামত আবণ্টিত এই ধন জালিয়াতিৰে আত্মসাৎ কৰি আহিছে বৰক্ষেত্ৰীত । নিতৌ ন ন কেলেংকাৰীৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে বৰক্ষেত্ৰীত । এইসকল বিষয়া, কৰ্মচাৰী, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু মধ্যভোগীৰ বিৰুদ্ধে উচিত তদন্ত কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় দৰিদ্ৰ হিতাধীকাৰী চানবৰ আলীয়ে ।

উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত মাজে-সময়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ নামত কেলেংকাৰীৰ কথা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাই আহিছে । আনহাতে, চৰকাৰে এই আঁচনিত স্বচ্ছতা আনিবৰ বাবে আৰু প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীক নিৰ্বাচিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া অৱলম্বন কৰি আহিলেও ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুফল লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই । বিশেষকৈ গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ এচাম বিষয়া-কৰ্মচাৰী আৰু পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ চৰকাৰী গৃহ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে একাংশ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰী ।

তাৰ উপৰি চৰকাৰী গৃহৰ নামত পঞ্চায়তৰ সদস্য, সভাপতি আনকি সচিবেও উপঢৌকন বিচৰাৰ ঘটনাও পোহৰলৈ আহিছে । যাৰবাবে এই উপঢৌকন দিব নোৱাৰা দৰিদ্ৰ প্ৰকৃত হিতাধিকাৰীয়ে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । এই ক্ষেত্ৰত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ তথা প্ৰশাসন অধিক কঠোৰ হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ।

