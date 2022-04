নলবাৰী, ২৮ এপ্ৰিল : নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে নলবাৰী কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালৰ(Laid the foundation stone of Nalbari Cancer hospital) । নলবাৰীৰ দক্ষিণগাঁওস্থিত নিৰ্মীয়মান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত স্থাপন কৰা হয় এই আধাৰশিলা(Virtually launched six cancer hospitals in Assam) ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অসমত উপস্থিত হৈ সাতখন কৰ্কট হাস্পতাল আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে (Modi launched cancer Hospital in Assam) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাস্পতালকেইখন মুকলি কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে নতুনকৈ 7 খন কৰ্কট কেন্দ্ৰৰ ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন কৰে । নলবাৰীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ নিৰ্মীয়মান চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চৌহদত স্থাপন হ’ব লগা কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালখনৰ আধাৰশিলা বিয়লি ৩ বজাত ভাৰ্চুৱেলী কৰা হয় ।

নলবাৰী কৰ্কট ৰোগ নিৰাময় হাস্পতালৰ ভাৰ্চুৱেলী আধাৰশিলা স্থাপন

এই উদ্দেশ্যত নলবাৰীৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল চৌহদত এখন ৰাজহুৱা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভাত গুৱাহাটী লোকসভাৰ সাংসদ কুইন ওজা, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা, নলবাৰীৰ উপায়ুক্ত গীতিমণি ফুকন, জি এম ডি এৰ অধ্যক্ষ নাৰায়ণ ডেকা, এপিডিচি এলৰ সঞ্চালক ৰাকেশ কুমাৰকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰতন টাটাই যুটীয়াভাৱে মুকলি কৰিলে ৰাজ্যৰ 7 খন কৰ্কট সেৱা কেন্দ্ৰ