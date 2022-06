নলবাৰী,১৮ জুন: সমগ্ৰ ৰাজ্যত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ(Flood in Assam 2022) । বাঢ়নী পানীত বুৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল । বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত বানপীড়িত । ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি । নিতৌ ন-ন অঞ্চল বুৰিছে বানত(Vast area of Nalbari affected by floods) । ইয়াৰ মাজতে সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । বলিয়া বানে প্ৰাণ ললে এজনৰ(One lost his life in flood in Nalbari) ।

বানৰ সংহাৰ: নলবাৰীত বানে পুনৰ প্ৰাণ ললে এজনৰ

নলবাৰীত বানৰ অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ । বাঢ়নী পানীত পৰি মৃত্যু ঘটিল বালাজী ফুড প্ৰডাক্ট নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ । মৃত ব্যক্তি গৰাকী সুৰ্য্য প্ৰকাশ ৰাজপুত বুলি জানিব পৰা গৈছে । নলবাৰীৰ ক্ষুদ্ৰ চেণীকুছিত সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনাটো । ৪৫ বছৰীয়া মৃত সূৰ্য্য প্ৰকাশ ৰাজপুতৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

নলবাৰীৰ বালাজী ফুড প্ৰডাক্টত কৰ্মৰত সূৰ্য্য প্ৰকাশ ৰাজপুত নলবাৰীৰ এজন লোকৰ ঘৰত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল ৷ তেওঁৰ মৃত্যুত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত । তিনি সন্তানৰ পিতৃ আছিল মৃত সূৰ্য্য প্ৰকাশ ৰাজপুত ।

