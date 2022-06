নলবাৰী, 16 জুন : বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত পুনৰ উদ্ভৱ হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ(Flood in Assam) ৷ কেইবাখনো জিলা বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নী পানীয়ে(Districts of Assam under water) । প্ৰৱল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ভূমিস্খলনে ৰাজ্যত অধিক জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে(Landslide in Assam) ৷ আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে বহু লোক । বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে উটুৱাই নিছে কেইবাটাও পথ আৰু মথাউৰি ।

নলবাৰীত বানৰ সংহাৰী ৰূপ: পুনৰ চিঙিলে মৰাপাগলদিয়া নদীৰ মথাউৰি

আন জিলাসমূহৰ লগতে নলবাৰী জিলাতো বান পৰিস্থিতিয়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে(Flood in Nalbari district of Assam)৷ সম্প্ৰতি বানৰ কৱলত ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পশ্চিম নলবাৰী ৷ বাৰিষাৰ ফলত পুনৰ ছিগিল ছমাহে পানীত বুৰ গৈ থকা মৰা পাগলাদিয়াৰ মথাউৰি । সম্প্ৰতি বানৰ কৱলত পশ্চিম নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিৰ কেইবাখনো গাঁও ।

আনহাতে, জিলাখনৰ অন্তৰ্গত টিহুৰ উত্তৰ বালিত দুটাকৈ স্থানত মৰাপাগলাদিয়া নদীৰ মথাউৰি ছিগিছে (Morapagladiya river damages its embankment in Tihu)। বানৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হোৱা দেখা গৈছে । যাৰ ফলত এতিয়া জলবন্দী হৈ পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ ৷

নলবাৰী জিলাৰ টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ৪৫ নং পশ্চিম নামবৰভাগ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰ বালিৰ টিহু-আখৰা গড়কাপ্তানিক পথৰ পৰা কৈহাটীপাৰালৈ যোৱা মৰাপাগলাদিয়া নদীৰ পূৱ পাৰৰ মথাউৰিটো বুধবাৰে পুৱাই বাঢ়নী পানীয়ে ছিঙি নিয়াৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰে ।

ইফালে, বিগত তিনিদিন ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত মৰাপাগলাদিয়াৰ বাঢ়নী পানীয়ে পুৱাই মথাউৰি ছিগি বড়ো নদীপাৰ চুপা, কৈহাটীপাৰা,গোৱৰাদল, ষাঠিকুছি, গড়বেৰ, সাৰাপাৰা, কুলবিল আদি গাঁও প্লাৱিত কৰিছে (Floods affects Nalbari)। বহু লোকৰ পুখুৰী আদি পানীত বুৰ গৈছে ।

পানীত বুৰ গৈছে অঞ্চলটোৰ খেতিয়কৰ কঠীয়াকে ধৰি কৃষিভূমি । আনকি পোহনীয়া গৰু, ছাগলী ৰাখিবলৈ ঠাই নোহোৱা হৈছে গাঁওবাসীৰ । বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ, চোতাল এতিয়া পানীৰ তলত । যাৰ ফলত এতিয়া দুৰ্ভোগ ভূগিছে ৰাইজে ৷

