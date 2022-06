নলবাৰী, 27 জুন : চলিত বৰ্ষত বৰ্তমানলৈকে দুটাকৈ ভয়াৱহ বানত ৰাজ্যত ধন-জনৰ বিস্তৰ ক্ষতি হৈছে (Flood effected Assam badly) । হাজাৰ মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । শতাধিক লোকৰ প্ৰাণ গৈছে । হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে (Farm land effected by flood in Assam)। হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত আছে । সমান্তৰালভাৱে নলবাৰী জিলাতো বানৰ কৱলত পৰি বহু লোক গৃহহীন হোৱাৰ লগতে সৰ্বস্বান্ত হৈছে(Flood effected people of Nalbari) ৷

নলবাৰীত বান অধ্যুষিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছাৰ

সোমবাৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বান অধ্যুষিত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ বাবে নলবাৰীত উপস্থিত হয় নলবাৰী জিলাৰ অভিভাৱক তথা শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোছা(Minister Nandita Garlosa visits Nalbari flood affected area) । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বানপীড়িত ৰাইজৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ বিষয়ে বুজ লোৱাৰ লগতে আগন্তুক সময়ত ল'বলগীয়া পদক্ষেপ সম্বন্ধে আলোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে নলবাৰীত উপস্থিত হয় শক্তি মন্ত্ৰীগৰাকী ।

নলবাৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চৰকাৰী সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত হৈ থকা সমস্যাৰ ওপৰতো চোৱা চিতা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ পিছতে নলবাৰীৰ বৰভাগৰ বৰসীমলুৱা, দকোহা, দুখুঁটিমুখ আদিকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত বানাক্ৰান্তৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে বুজ ল'লে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

