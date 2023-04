নলবাৰীত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাতত আহত ১৩ জন

নলবাৰী, ১০ এপ্ৰিল: নলবাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰাঞ্চলৰ ন-পাৰা পামত সংঘটিত ভূমিকেন্দ্ৰিক সংঘাত (Conflict over land) । যাঠি-জোং লৈ দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত হয় প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা । এডোখৰ ভূমিক কেন্দ্ৰ কৰি দুইপক্ষৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুয়োপক্ষৰ মুঠ ১৩ গৰাকীকৈ লোক আহত হয় উক্ত সংঘাতত (Many people injured in a clash between two party in Nalbari) ।

জানিব পৰা মতে ন-পাৰা পামৰ এবিঘা মাটিক কেন্দ্ৰ কৰি চিকন্দৰ আলীৰ পক্ষ আৰু হানিফ আলীৰ পক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনাটো সংঘটিত হয় । হানিফ আলীৰ পক্ষৰ অভিযোগ অনুসৰি চিকন্দৰ আলীয়ে এবছৰ পূৰ্বে মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিম বুলি তিনি লাখ টকা ধাৰলৈ লৈছিল হানিফৰ পৰা (Conflict over land in Nalbari) । ইফালে চিকন্দৰ আলী পক্ষৰ অভিযোগ অনুসৰি উক্ত মাটিডোখৰৰ দলিল নোহোৱাত সোমবাৰে দলিল কৰাৰ বাবে যো-জা চলাবলৈ উক্ত মাটিডোখৰ চাবলৈ যোৱাত হানিফ আলীৰ পক্ষই তেওঁলোকৰ মাটি বুলি দাবী কৰি চিকন্দৰ আলীৰ পক্ষক ৫০ জনীয়া দল লৈ আক্ৰমণ কৰে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

উল্লেখযোগ্য যে, মাটিখিনি দুয়োপক্ষই নিজৰ বুলি দাবী কৰি বাক-বিতণ্ডা চলি থকাৰ ফলশ্ৰুতিত দুয়োপক্ষৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হয় বুলি জানিবপৰা গৈছে (Land centered conflict in Nalbari) । মাৰপিটৰ ঘটনাত চিকন্দৰ আলীৰ পক্ষৰ ৯ গৰাকী লোক আৰু হানিফ আলীৰ পক্ষৰ ৪ গৰাকীকৈ লোক আহত হয় ।

চেকাম আলী, চবুৰুদ্দিন আলী, আমজাদ আলী, আনাৰ আলী, আকবৰ আলী, নবিৰণ বেগম, ৰূপচান্দ আলী, আবু হানিফা, আলম বাদশ্বাহ, বুদ্ধি আলীকে ধৰি মুঠ ১৩ গৰাকী লোক আহত হয় । আহত আটাইকেইজনকে মুকালমুৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । ঘটনা সংক্ৰান্তত দুয়োপক্ষই শিয়ালমাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব দিয়ে ।

লগতে পঢ়ক: Advanced Hotels booking in Guwahati : ৰঙালী বিহুৰ কেইদিনত গুৱাহাটীলৈ আহিলে নাপাব পাৰে হোটেলৰ কোঠা !