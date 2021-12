নলবাৰী, 3 ডিচেম্বৰ : যোৰহাটৰ বৰ্বৰ হত্যাকাণ্ড(Mob Lynching in Jorhat) মূল অভিযুক্ত নীৰজ দাসৰ দুৰ্ঘটনাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা কংগ্ৰেছ নেতা ৱাজেদ আলী চৌধুৰীক উভতি ধৰিলে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৷ "ৱাজেদ আলী চৌধুৰী আল্লা-ভগৱান মনা মানুহ নহয় ৷ তেওঁ এবাৰ অনিমেষৰ ঘৰত গৈ পৰিয়ালৰ খবৰ লৈ অহাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷ নীৰজ দাসৰ ক্ষেত্ৰত যি হ'ল সেয়া ভগৱানে কৰিছে ৷" সাংবাদিকৰ আগত এই দৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিলে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই (Jayanta Malla Baruah Reaction on Wazed ali choudhury) ৷

ক'লা গুণ্ডাৰ মৃত্যুক লৈ প্ৰশ্ন কৰা সকলৰ মানৱতা নাই

তেওঁ কয়, এগৰাকী লোকৰ মৃত্যুকলৈ সাধাৰণ ৰাইজে আনন্দ প্ৰকাশ কৰা ঘটনা অসমত প্ৰথম বাৰৰ বাবে দেখা গ'ল ৷ অসমৰ ৰাইজে এনে ঘটনা সমূহৰ প্ৰতি ঘৃণা কৰে ৷ আগলৈ কেতিয়াও এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱাটো নিবিচাৰে অসমৰ ৰাইজে ৷ ক'লা গুণ্ডাৰ মৃত্যুত অসমৰ ৰাইজে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা সকলৰ মানৱতা নাই বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৷

লগতে পঢ়ক: Traffic Rules Violation in Dibrugarh : আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ডিব্ৰুগড় পৰিবহন বিভাগ

নলবাৰী আয়োজিত আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ দিৱসৰ(International Day of Persons with Disabilities 2021)এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক সচিব তথা নলবাৰী সমষ্টিৰ বিধায়ক জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৷ উল্লেখ্য যে, আন্তৰ্জাতিক দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নলবাৰীত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত ৫৬৭ গৰাকী দিব্যাংগ ব্যক্তিক প্ৰমাণপত্ৰ(Distribution of Disability Certificate) প্ৰদান কৰে জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই ৷

নলবাৰী নাট্য মন্দিৰত নলবাৰী জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু বিজেপিৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠানৰ ৷ অনুষ্ঠানটিত জয়ন্তমল্ল বৰুৱাৰ উপৰিও নলবাৰীৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কেইবাগৰাকী উচ্চপদস্থ বিষয়া উপস্থিত থাকে ৷ জয়ন্তমল্ল বৰুৱাই কয়, দিব্যাংগ সকলে চৰকাৰী চাকৰি লাভ কৰা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ প্ৰদান কৰা পত্ৰ বহু পৰিমাণে সহায় কৰিব ৷

লগতে পঢ়ক:Anti Drugs Mission : নীলবাগানত 33 পেকেট ড্ৰাগছ জব্দ হোজাই আৰক্ষীৰ