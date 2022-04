নলবাৰী, 27 এপ্ৰিল : ‘‘অখিল গগৈ আদৰ্শহীন । অখিল গগৈ বিক্ৰী যোৱা নেতা । অখিল গগৈৰ প্ৰতি আমাৰ মোহভংগ হৈছে ৷ সেয়ে আমি ত্যাগ কৰিছো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি’’ -এই মন্তব্য কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰাক্তন সদস্যৰ ৷

ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ পৰা আপলৈ বৈছে জনতাৰ সোঁত

মঙলবাৰে নলবাৰীত ৰাইজৰ দলৰ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বহু সদস্যই সমূহীয়াকৈ পদত্যাগ কৰি যোগদান কৰে আম আদমী পাৰ্টীত (AAP Joining program in Nalbari) । আম আদমী পাৰ্টীত যোগদান কৰি অখিল গগৈ আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে একাংশ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সদ্য পদত্যাগী নেতা-কৰ্মীয়ে (Many kmss and Raijor dol workers from Nalbari joined AAP) । তেওঁ‌লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, ৰাইজৰ দলত চলিছে অখিল গগৈৰ স্বেচ্ছাচাৰিতা ।

ইতিমধ্যে অখিল গগৈ বিক্ৰী গৈছে । অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে সৰৱ হৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শতাধিক সদস্যই মঙলবাৰে নলবাৰী প্ৰেছ ক্লাৱত আম আদমী পাৰ্টীৰ জিলা সমন্বয়ক আনচুল হক আৰু ৰাজ্যিক প্ৰচাৰ সম্পাদক পংকজ লোচন ডেকাৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে আপত (Joining in AAP in Nalbari) ।

