নলবাৰী : ৬ জুলাই : চৰকাৰী শিক্ষকসকলৰ উপৰুৱা বৃত্তিৰ ওপৰত কঠোৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ । ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে (CM Himanta Biswa Sarma strict against dual service of Government Teachers) । বিশেষকৈ যিসকল চৰকাৰী শিক্ষকে শিক্ষকতা বৃত্তিৰ উপৰি সাংবাদিকতা আৰু জীৱন বীমা নিগমৰ এজেণ্ট হিচাবে কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকক শীঘ্ৰে উক্ত কাম দুটাৰ পৰা অব্যাহতি ল'বলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে (Assam Government issued instructions to Teachers working as LIC agents and journalism) ।

এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই নিজাববীয়াকৈ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে । তাৰেই ফলশ্ৰুতিত ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে শিক্ষকতাৰ উপৰি সাংবাদিকতা বা জীৱন বীমা নিগমৰ এজেণ্ট হিচাবে কাম কৰি থকা চৰকাৰী শিক্ষকসকলৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

উক্ত পদক্ষেপৰ অংশ হিচাবেই ৰাজ্য চৰকাৰে মঙলবাৰে প্ৰথমটো কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে । চৰকাৰী শিক্ষকৰ পদত থাকি সাংবাদিকতা আৰু এল আই চিৰ এজেন্ট হৈ থকা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ প্ৰথমটো উদাহৰণ সৃষ্টি হৈছে অসমত । তাৰেই অংশ হিচাবে ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমজন সাংবাদিকতাৰ লগত জড়িত থকা চৰকাৰী শিক্ষকক মঙলবাৰে নিলম্বন কৰা হয় (First Government teacher suspended for working as Journalist)। শিক্ষা বিভাগে নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাৰ লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক তথা 'দৈনিক অসম' বাতৰিকাকতৰ সাংবাদিক ৰাজেন ডেকাক মঙলবাৰে নিলম্বন কৰে (Rajen Deka from Laopara High School Mukalmua suspended) ।

শিক্ষা বিভাগৰ নিলম্বন জাননী

চৰকাৰে এল আই চি এজেণ্ট তথা সাংবাদিকতা কৰা শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যত প্ৰথমজন শিক্ষক সাংবাদিকক নিলম্বন কৰে শিক্ষা বিভাগে (First Journalist Teacher suspended in Assam) । মুকালমুৱাৰ লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰা হয় । নলবাৰী জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশমৰ্মে সাংবাদিকতাত জড়িত থকা শিক্ষক ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰা হয় । উল্লেখ্য, লাওপাৰা হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকে ৰাজেন ডেকাই শিক্ষকতাৰ লগতে দৈনিক অসম বাতৰিকাকতত সাংবাদিকতা কৰি থকাৰ প্ৰতিবেদন শিক্ষা বিভাগক দাখিল কৰিছিল । তাৰে ভিত্তিতে নলবাৰী জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে ৰাজেন ডেকাক নিলম্বন কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে । প্ৰণিধানযোগ্য যে লাওপাৰা হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেন ডেকা সদৌ অসম সাংবাদিক সন্থা (All Assam Journalist Union)ৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ সভাপতিও আছিল ।

